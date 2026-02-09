La presidenta de la Diputación de Badajoz visita las zonas de la provincia afectadas por las borrascas

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha visitado este lunes Jerez de los Caballeros, La Bazana, Valuengo y Burguillos del Cerro, iniciando así una ronda de visitas por las localidades de la provincia afectadas por la borrascas de los últimos días.

En sus visitas, Del Puerto ha estado acompañada del vicepresidente primero, Juan Mari Delfa, las diputadas Lourdes Linares y María Concepción López, el diputado del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (Cpei), Andrés Hernáiz, y del propio gerente del Cpei, José Antonio Palanco.

El objetivo de estas visitas es evaluar y conocer in situ cuáles han sido los daños y desperfectos ocasionados por el fuerte temporal de lluvias y viento que ha afectado a la provincia. Del Puerto ha comentado que este tipo de visitas permiten conocer de primera mano la magnitud de los daños, escuchar directamente a los alcaldes y coordinar sobre el terreno los trabajos que hay que ejecutar.

En Burguillos del Cerro. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

No obstante, la presidenta de la Diputación ha mantenido en todo momento contacto con los alcaldes de las localidades más afectadas por el temporal desde el primer momento, poniendo a su disposición los servicios de la institución necesarios, explica el organismo provincial en una nota.

Durante los principales días del temporal, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (Cpei) ha permanecido en todo momento en plena actividad, incluso ha reforzado con servicios y unidades extras algunos parques.

Más de 300 intervenciones de los bomberos

Los equipos del Cpei han realizado un total de 304 intervenciones desde el 26 de enero hasta el 8 de febrero. Una cifra cinco veces superior a la habitual. Han sido 243 asistencias técnicas, 11 rescates de personas, 9 rescates en accidentes de tráfico y seis rescates de animales, todas estas relacionadas con las borrascas.

Este incremento de intervenciones ha supuesto también un aumento de los efectivos en varios parques pertenecientes al Cpei.

Además, ha existido una coordinación permanente con ayuntamientos, servicios provinciales y otras administraciones para tomar medidas de prevención y ofrecer respuestas rápidas y eficaces ante las incidencias.

Por otro lado, el temporal también ha provocado daños y desperfectos en algunas vías de la red de carretera de la Diputación de Badajoz, que se han señalizado desde el primer momento para garantizar la seguridad vial y la conectividad de los municipios.

La diputación se encuentra realizando una evaluación técnica de los daños para determinar su alcance real, priorizar las intervenciones más urgentes y repararlos en la mayor brevedad posible.

Colapso de viviendas

El temporal también ha provocado derrumbes o colapsos de viviendas que presentan un grave deterioro estructural. Ante ello, los Aayuntamientos deben afrontar situaciones de emergencia debido al riesgo directo para las viviendas colindantes, la vía pública o la seguridad de las personas y bienes.

Es por ello por lo que la Diputación de Badajoz, a través del Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística, Restaura, está prestando apoyo directo e inmediato a los municipios afectados, a través de los técnicos (arquitectos y personal jurídico especializado) para dar respuesta al problema, bien con la declaración de ruina inminente de inmuebles que presentan peligro estructural, facilitando estabilización de elementos constructivos o el derribo de aquellas partes que puedan colapsar.

En Jerez de los Caballeros. / DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Restaura ya está interviniendo en los municipios de Barcarrota, Táliga, Alange, Cabeza del Buey, Salvaleón y Alconchel, entre otros. Durante los próximos días, el consorcio informará de forma más detalladas de los trabajos a realizar tras evaluar los daños.

La presidenta de la Diputación seguirá realizando visitas a los municipios afectados durante esta semana. Mañana martes 10 de febrero se trasladará a varios de la zona de Vegas Altas y La Serena.

Del Puerto manifiesta con estas visitas el compromiso de la Diputación con todos los municipios de la provincia, ofreciendo de esta manera ayuda y colaboración directa y convirtiendo de nuevo a la institución provincial como la administración útil, cercana y comprometida.

Noticias relacionadas

La presidenta considera que de lo que se trata ahora es de ver de qué puede poner a disposición de los municipios y de los ciudadanos cada Administración Pública con el objetivo de reparar los daños del temporal en la mayor brevedad posible.