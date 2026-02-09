El PSOE de Badajoz critica el estado del teatro López de Ayala y pide una revisión "inmediata" de su mantenimiento y atención al público

El Grupo Municipal Socialista considera necesario revisar y reforzar de manera inmediata el mantenimiento y la atención al público en el Teatro López de Ayala, especialmente en lo que respecta a los servicios, tras las incidencias detectadas durante la celebración de las preliminares del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz.

Según indica el PSOE local en nota de prensa, durante estos días, con una afluencia masiva de público y una programación intensa, se han registrado problemas en los baños del teatro. El primer día de preliminares el suministro de agua llegó a estar cortado, "lo que provocó numerosas quejas entre las personas asistentes". Tras restablecerse el servicio, la situación ha derivado en el efecto contrario, con inundaciones parciales en los aseos conforme avanza la jornada, "afectando incluso a un baño adaptado y evidenciando la necesidad de una revisión técnica adecuada".

Situación "impropia"

Asimismo, los socialistas lamentan el estado del patio de butacas, donde, aseguran, numerosas sillas presentan holguras o se encuentran sueltas, una situación "impropia" de un teatro municipal que acoge eventos de máxima relevancia cultural y una afluencia continuada de público durante todo el año.

Desde el PSOE se subraya que no se trata de "un hecho aislado", sino de una cuestión de "gestión, previsión y estándares de calidad en un equipamiento municipal clave". El López de Ayala es el único teatro municipal de Badajoz y mantiene una actividad constante, con picos especialmente elevados durante el Carnaval, tanto en el concurso de murgas como en el concurso infantil y otras citas culturales de primer nivel.

El Grupo Municipal Socialista recuerda además que, aunque el teatro se gestione a través de un consorcio, la titularidad del edificio corresponde al Ayuntamiento de Badajoz, que es el responsable último de su conservación. "Esta circunstancia debe conocerla perfectamente la directora del teatro, Paloma Morcillo, quien además fue concejala de Cultura en el propio Ayuntamiento", señalan.

Comparación con otros teatros

Los socialistas señalan que existen "ejemplos claros" de teatros de gestión municipal que funcionan con altos niveles de mantenimiento y atención al público, como el Gran Teatro de Cáceres o el Teatro María Luisa, donde la planificación y el cuidado de las instalaciones evitan situaciones como las vividas estos días en Badajoz.

El PSOE defiende que "el respeto a la cultura empieza por el respeto al público". "Disponer de instalaciones en condiciones dignas, accesibles y correctamente mantenidas no es una exigencia excesiva, sino una obligación básica en cualquier equipamiento público que representa la vida cultural de una ciudad", expresan.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista pide al Ayuntamiento de Badajoz que adopte las "medidas necesarias" para reforzar el mantenimiento preventivo del Teatro López de Ayala y garantizar que "esté siempre a la altura de la importancia cultural que tiene para la ciudad y de la ciudadanía que lo llena cada día", concluye.