Tres conciertos en Badajoz y Llerena en reconocimiento de Esteban Sánchez

El XXIV Ciclo de Piano ‘Esteban Sánchez’ propone un recorrido por la historia de la música para teclado de la mano de pianistas de referencia en Europa como el italiano Andrea Baccheti y el portugués Filipe Pinto-Ribeiro, dentro de una edición que se celebra del 25 al 28 de febrero con tres conciertos en Badajoz y Llerena y que permitirá que suenen obras del siglo XVIII al XXI o un monográfico dedicado a Franz Listz. Organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, el ciclo rinde homenaje al insigne pianista de Orellana La Vieja Esteban Sánchez, destacado y reconocido por su talento y virtuosismo.

Al mismo tiempo, promociona la actividad pianística y promueve el trabajo de jóvenes intérpretes, como el caso de Juan Pedro Galán y Ángela Pavón, alumnos del Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz, que cierran el ciclo el 28 de febrero en el convento de la Merced de Llerena, a las 20.00 horas con obras de W. A. Mozart, F. Chopin y J. S. Bach.

Programa en Badajoz

Previamente, el 25 de febrero Andrea Bachetti interpretará obras de J.S. Bach, D. Cimarosa, D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Schubert, F. Liszt, C. Debussy, L. Berio. N. Rota y H. Villa-Lobos. Mientras que el 27 de febrero Filipe Pinto-Ribeiro ofrecerá un monográfico de Liszt, ambos en el salón Noble de la Diputación de Badajoz a las 20.30 horas y en los tres casos con entrada libre hasta completar el aforo.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, y el presidente de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Javier González, presentaron este lunes este nuevo ciclo de piano dedicado a Esteban Sánchez, considerado por quienes lo conocieron como «un hombre entrañablemente bueno que rehuyó de cualquier vanidad y que, como intérprete, poseía un virtuosismo trascendente y poderoso».

Ricardo Cabezas explicó que este ciclo se concibió como un homenaje a este «gran» pianista extremeño, a la vez que se promociona y promueve la actividad pianística, y abundó en que tiene como referencia el legado de Esteban Sánchez para mantenerlo vivo, junto a sus enseñanzas y su influencia mediante propuestas de «alta» calidad y con el «prestigio» que se ha ganado año tras año.

Un proyecto «cuidado» y «de justicia» con quien fue un virtuoso en su época y que alcanzó un grado de talento tal que aún hoy continúa siendo considerado un prodigio, ante lo que destacó que «nos sigue haciendo sentir orgullosos» y que recientemente se ha conocido que la discografía Brilliant lo ha incluido en lo mejor de la música española, junto al sevillano aunque afincado en Badajoz Pedro Piquero, que fue alumno de Esteban Sánchez y es de los pocos pianistas españoles que graba discos hoy en día.

Javier González fue el encargado de detallar la programación de esta edición, que ofrece un recorrido por la historia de la música para teclado de la mano de pianistas de dimensión europea e internacional como Andrea Bacchetti y Filipe Pinto-Ribeiro, con piezas de Bach o creaciones más recientes como las de L. Berio.

El primero de los conciertos, el del italiano Andrea Baccheti, es fruto de la colaboración con el XVII Ciclo de Música Actual que también organiza la Filarmónica en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Reconocido por su refinamiento sonoro y la profundidad de sus interpretaciones, Bacchetti ha actuado en las principales salas de Europa y Asia y es considerado como uno de los intérpretes más versátiles de su generación. A su vez, Pinto-Ribeiro es considerado uno de los artistas portugueses más destacados de las últimas décadas, y ha alcanzado un notable reconocimiento internacional como solista, músico de cámara y director artístico.