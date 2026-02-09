La ultraderecha de Chega! arrasa en Elvas en las presidenciales de Portugal

La ultraderecha de Chega! ha sido el partido más votado en Elvas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Portugal. El partido de André Ventura obtuvo el 50,85% de los votos en el municipio frente al 49,15% del socialista Antonio José Seguro.

Según ha publicado el medio portugués Linhas de Elvas, el partido de André Ventura ha sido la primera opción en cinco freguesias del municipio, excepto en Terrugem, Assunção, Ajuda, Salvador, Santo Ildefonso y Vila Boim. El resultado ha sido un 10,99% superior al de la primera vuelta, donde Ventura ganó en Elvas con el 39,86%.

Por otro lado, el candidato socialista Antonio José Seguro obtuvo 159 votos menos con un 49,15% en Elvas. Aunque consiguió imponerse en las presidenciales de Portugal al lograr un 66,79% de los votos frente al 33,21% obtenido por el ultraderechista Ventura. En este sentido, Elvas y Sao Vicente han sido los únicos municipios en los que el partido ultraderechista ha salido ganador en las elecciones, según el mapa de resultados electorales consultado en Diario de noticias.

La participación electoral en el municipio fue del 52,75%, con 9.739 votantes de un total de 18.463 empadronados. También se registraron 226 votos en blanco y 152 votos nulos.

Récord de votos

Antonio José Seguro del partido socialista ha sido el más votado en el resto de municipios y ha sido el claro ganador de las elecciones presidenciales de este domingo. En cambio, aunque el partido de Chega! no ha conseguido superar a Seguro, André Ventura ha batido el récord de votos y se ha mostrado satisfecho con el resultado: "No ganamos estas elecciones presidenciales, pero estamos haciendo historia, gracias por su confianza". Una publicación en la red social X que ha generado comentarios de todo tipo debido al crecimiento de la ultraderecha en el país, y sobre todo en la zona de Portalegre, donde pertenece Elvas.

Por otra parte, el presidente de España, Pedro Sánchez ha querido dar la enhorabuena a Antonio José Segura por haber ganado las elecciones en Portugal: "La socialdemocracia avanza con tu victoria. Trabajaremos juntos por un mejor futuro para los ciudadanos portugueses y españoles", ha publicado en redes sociales.