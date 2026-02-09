Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Badajoz, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida.

Los hechos se sucedieron la pasada semana, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pertenecientes al Sector de Extremadura, en dispositivos de servicios establecidos de control de velocidad en la carretera N-523 dentro del término municipal de Badajoz, captaron con el cinemómetro a un turismo que circulaba a 186 km/h, siendo la máxima velocidad genérica permitida para la vía y este tipo de vehículo de 90 km/h.

Positivo en alcohol

Una vez interceptado su conductor, un vecino de Badajoz, fue sometido a las pruebas de determinación alcohólica legalmente establecidas, arrojando un resultado positivo en la primera y segunda prueba realizada de 0,63 mg/l y 0’57 ml/l en aire espirado respectivamente, siendo la permitida no superior a 0’25 ml/l.

Ante los citados hechos, se le instruyeron diligencias como investigado por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, al circular a una velocidad superior al doble de la permitida y duplicar la tasa de alcohol permitida, y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Badajoz.

Hasta seis meses de prisión

El conductor ahora se enfrenta a penas de prisión de hasta seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior de uno y hasta cuatro años.

La Guardia Civil recuerda que la velocidad excesiva o inadecuada sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico, así como causa concurrente en otros muchos, circunstancia que se agrava además por los efectos del alcohol que hace que el tiempo de reacción aumente entre 1’5 y 4 segundos.

Asimismo, señala en nota de prensa que el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura potenciará e incrementará los dispositivos especiales de control y vigilancia de la seguridad vial en las vías de comunicación de la provincia para evitar conductas similares que ponen en grave riesgo al propio conductor y al resto de usuarios de las vías.