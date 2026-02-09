El XXIV Ciclo de Piano ‘Esteban Sánchez’ contará con los artistas Andrea Bacchetti y Filipe Pinto-Ribeiro en Badajoz

Badajoz se prepara para recibir la XXIV edición del Ciclo de Piano ‘Esteban Sánchez’, una de las citas culturales más consolidadas de Extremadura. El certamen, que tendrá lugar los días 25, 27 y 28 de febrero, ha sido presentado este lunes por el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, y del presidente de la Sociedad Filarmónica, Javier González.

Un proyecto que, según ha recordado Cabezas, "es de justicia con quien fue un virtuoso en su época pero quien, además, alcanzó un grado de talento tal que aún hoy continúa siendo considerado un prodigio". En este ciclo se busca rendir homenaje al ilustre pianista de Orellana La Vieja Esteban Sánchez, destacado y reconocido por su talento y virtuosismo.

Programación y figuras culturales

El ciclo contará con dos pianistas referentes del panorama europeo. El encargado de abrir será Andrea Bachetti el día 25, pianista italiano caracterizado por su refinamiento sonoro y considerado uno de los más versátiles de su generación. Interpretará obras de J.S. Bach, D. Cimarosa, D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Schubert, F. Liszt, C. Debussy, L. Berio. N. Rota y H. Villa-Lobos.

Le seguirá el pianista portugués, Felipe Pinto-Ribeiro el 27 de febrero, con un monográfico dedicado a Listz como una de las figuras más destacadas del siglo XIX europeo. Ambas actuaciones tendrán lugar en el Salón Noble de la Diputación de Badajoz a las 20.30 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

Apuesta por la cantera local

Manteniendo su apuesta y compromiso por el talento joven, también se promociona la actividad pianística y se promueve el trabajo de jóvenes intérpretes, como el caso de Juan Pedro Galán y Ángela Pavón, alumnos del Conservatorio Superior 'Bonifacio Gil' de la institución provincial pacense, que cierran el ciclo el 28 de febrero en el Convento de la Merced de Llerena a las 20.00 horas con obras de W. A. Mozart, F. Chopin y J. S. Bach.