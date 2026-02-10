La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales

La ciudad de Badajoz, dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, contará con una plataforma inteligente de destino con la que el ayuntamiento pretende mejorar la calidad de los servicios turísticos y la experiencia de los visitantes.

El proyecto está en licitación por un importe de casi un millón de euros, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU con la subvención de 1,2 millones de euros concedida por el Ministerio de Industria y Turismo.

Las acciones a desarrollar contemplan la mejora de la interacción con turistas, la digitalización del tejido empresarial, la dotación digital de servicios públicos y la captación y uso efectivo de datos turísticos, "que se traduce en una mejora significativa de la experiencia turística, una mayor cohesión y visibilidad de la oferta turística local, y una gestión más eficiente y sostenible del destino", informa el ayuntamiento

Con la plataforma existirán herramientas para conocer al turista antes, durante y después de su visita a la ciudad a través de bigdata e inteligencia artificial, un nuevo portal turístico, digitalización de las oficinas de Turismo y gemelos digitales de la Alcazaba y Puerta de Palmas.

Una app turística

El contrato contempla la creación de un portal de destino y una app turística, así como gemelos digitales para conocer de cerca con un réplica virtual el patrimonio y principales monumentos de la ciudad. Concretamente se realizará una digitalización integral de la Alcazaba, con el perímetro amurallado, puertas principales y la Torre de Espantaperros.

Algunas mejoras en el contrato contemplan otros gemelos como Puerta de Palmas, Puente de Palmas, Fuerte de San Cristóbal, Puerta del Pilar, Puerta de Trinidad o el Revellín.

Con estos gemelos se pretende llevar a cabo la digitalización tridimensional de alta fidelidad, modelado y texturizado fotorrealista de los espacios turísticos clave del sistema defensivo de Badajoz, con especial atención a los elementos principales de la fortificación de Badajoz.

También se llevará a cabo una digitalización de oficinas de turismo, un módulo de movilidad y transporte para mejorar la movilidad turística y una actualización del módulo de aparcamientos con el fin de facilitar el acceso y gestión de estacionamientos, especialmente en la zona de autocaravanas junto el parque del Río.

El contrato ya se encuentra en la plataforma de contratación por un importe de 999.722,57 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. Las ofertas se pueden presentar hasta el 9 de marzo de 2026.

El único proyecto de Extremadura

El proyecto del Ayuntamiento de Badajoz, con el título ‘Desarrollo de un sistema de integración de contenidos, mejora de la interacción con el turista, análisis de su

comportamiento y análisis de datos’, ha sido uno de los 28 seleccionados por el Ministerio de Industria y Turismo entre más de 200 solicitudes.

Ha contado con una puntuación de 80.10 puntos sobre 100 y es el único municipio seleccionado en toda Extremadura.