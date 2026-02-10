La Asociación de Vecinos de San Roque quiere aclarar que los gastos de la sardina ronda los 1.000€

El presidente de la Asociación de Vecinos de San Roque, Jose Luis González, ha querido aclarar que el presupuesto para llevar a cabo el arreglo del pez y todo lo que el desfile conlleva cuesta unos 1.000 euros aproximadamente. Este año se ha decidido no enterrar la sardina en el Carnaval debido a la falta de presupuesto.

González comentaba que, además de costear el arreglo y la decoración, que son en torno a los 450 euros, se precisarían cinco lloronas que hicieran el recorrido (350 euros) y al grupo contratado de Cáceres (300 euros). Además, deben contar para cubrir cualquier imprevisto. El presupuesto cambia cada año y va incrementándose. "No es cosa nuestra, así que este año no saldrá la sardina a paseo".

Por otro lado, esperaban una subvención anual de casi 8.000 euros para el funcionamiento de las actividades de la asociación y solo han recibido 2.400. "Con eso no se puede hacer nada". El pasado año, el ayuntamiento sí concedió los casi 8.000 euros, pero este año "han cambiado las normas". El presidente lamentaba que no se haya avisado con antelación después de presentar las facturas. "Hay un montón de dinero que no me han pagado, pues de 2.400 a casi 8.000".

El Consistorio concede ayudas para financiar sus gastos anuales. Pero la asociación está en una situación económica complicada. "Andamos justos de dinero, si no fuera por los socios que aportan todos los años, con eso se puede ir pagando cosas, pero con la subvención imposible". Además, Jose Luis González explica que hay gastos que no se pueden justificar y "no te lo devuelven".

Entierro de la Sardina

A pesar de que no se realice la quema de la sardina, sí se mantiene la fiesta y la degustación. "La gente va a comer este pescado y va a tomar su copita de vino, su desayuno, pero el pez no sale de paseo a la avenida". González lamentaba "dar malas noticias" y que "ya nada se puede hacer". Espera el año que viene poder garantizar "un buen carnaval, al igual que el pasado año, que contrataron a dos plañideras como animación, las drag queens Jeneva Gina y Cachalote Jenner. "La gente se lo pasó pipa", reconoció.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz indicaban que desconocían la intención de no sacar la sardina. Además, comentaban que "no ha habido ningún recorte", y que "se corre con todos los gastos y organización del desfile", así como de las sardinas que se reparten de forma gratuita. En cuanto a la propia figura de la sardina que se quema, explican que "siempre se ha encargado la asociación".