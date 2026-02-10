EN DIRECTO | Sigue el segundo día de semifinales y los seis finalistas en La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes 13 con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competían sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final. 12 han sido las murgas semifinalistas y desde este lunes 9 de febrero se afanarán en conquistar al jurado para cantar tres veces en el concurso.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Orden de actuación de semifinales:

Lunes 9:

Los Mirinda

Al Maridi

Gitano y de Badajó (A Contragolpe)

Los Rayanos

Valentín, entrenador infantil

Los Chungos

Martes 10:

Yo No Salgo

Water Closet

Marwan

Las Chimixurris

De Turuta Madre

Los Camballotas

El Jurado La Crónica El Jurado La Crónica continúa su labor de valoración y tras la primera noche de semifinal Al Maridi se posiciona a la cabeza de sus puntuaciones: Puedes consultar los resultados de nuestro jurado particular aquí.

Una noche decisiva Cuando los médicos de familia de Los Camballotas terminen su repertorio llegará un momento decisivo para el concurso, el segundo veredicto del jurado. Como ya es tradición, minutos después de finalizar la sexta actuación, se darán a conocer los seis grupos que han logrado las mejores puntuaciones y que, por tanto, pasan a la Gran Final del viernes de Carnaval. La pantalla en el paseo de San Francisco volverá a ser la protagonista de resolver esa incógnita. Desde este minuto a minuto daremos a conocer de manera instantánea el resultado. También podrás seguir a través de nuestro perfil de Instagram en directo ese momento.

