En Directo
Comba 2026
EN DIRECTO | Sigue el segundo día de semifinales y los seis finalistas en La Crónica de Badajoz
Conoce todos los detalles de esta sesión del concurso y la decisión del jurado
La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes 13 con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.
Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.
21 agrupaciones competían sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final. 12 han sido las murgas semifinalistas y desde este lunes 9 de febrero se afanarán en conquistar al jurado para cantar tres veces en el concurso.
El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.
Orden de actuación de semifinales:
Lunes 9:
- Los Mirinda
- Al Maridi
- Gitano y de Badajó (A Contragolpe)
- Los Rayanos
- Valentín, entrenador infantil
- Los Chungos
Martes 10:
- Yo No Salgo
- Water Closet
- Marwan
- Las Chimixurris
- De Turuta Madre
- Los Camballotas
El Jurado La Crónica
El Jurado La Crónica continúa su labor de valoración y tras la primera noche de semifinal Al Maridi se posiciona a la cabeza de sus puntuaciones:
Puedes consultar los resultados de nuestro jurado particular aquí.
Una noche decisiva
Cuando los médicos de familia de Los Camballotas terminen su repertorio llegará un momento decisivo para el concurso, el segundo veredicto del jurado.
Como ya es tradición, minutos después de finalizar la sexta actuación, se darán a conocer los seis grupos que han logrado las mejores puntuaciones y que, por tanto, pasan a la Gran Final del viernes de Carnaval.
La pantalla en el paseo de San Francisco volverá a ser la protagonista de resolver esa incógnita. Desde este minuto a minuto daremos a conocer de manera instantánea el resultado. También podrás seguir a través de nuestro perfil de Instagram en directo ese momento.
Una noche decisiva
Cuando los médicos de familia de Los Camballotas terminen su repertorio llegará un momento decisivo para el concurso, el segundo veredicto del jurado.
Como ya es tradición, minutos después de finalizar la sexta actuación, se darán a conocer los seis grupos que han logrado las mejores puntuaciones y que, por tanto, pasan a la Gran Final del viernes de Carnaval.
La pantalla en el paseo de San Francisco volverá a ser la protagonista de resolver esa incógnita. Desde este minuto a minuto daremos a conocer de manera instantánea el resultado. También podrás seguir a través de nuestro perfil de Instagram en directo ese momento.
Segunda noche de semifinal
Llega la segunda y última sesión de semifinal. Después de una gran noche de murgas el lunes, en la que actuaron Los Mirinda, Al Maridi, A Contragolpe, Los Rayanos, Los Muraniños y Los Chungos, llega el segundo pase de esta segunda ronda.
En esta noche actuarán las siguientes murgas:
- Yo No Salgo
- Water Closet
- Marwan
- Las Chimixurris
- De Turuta Madre
- Los Camballotas
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
- Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes