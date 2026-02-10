El Eurobec Gran Fondo prevé rebasar los 2.000 ciclistas inscritos

El Eurobec Gran Fondo volverá a convertir la frontera en un punto de encuentro sobre ruedas el próximo 12 de abril. La cuarta edición de la cita cicloturista, presentada este lunes en las Casas Consistoriales, mantiene su esencia internacional y presenta como gran novedad que, por primera vez, 140 kilómetros, más de la mitad del trazado principal, discurrirán por suelo español. Olivenza, Táliga, Valverde de Leganés o San Rafael de Olivenza serán parte de un itinerario que combina patrimonio, naturaleza y carreteras propicias para el disfrute del ciclismo.

La prueba tendrá salida y llegada en Badajoz, después de que el pasado año el protagonismo recayera en Campo Maior. Los participantes podrán elegir entre mini fondo (77 kilómetros), medio fondo (105 km) y gran fondo (140 km). A falta de dos meses para su celebración, el ritmo de inscripciones invita al optimismo después de que la organización haya anunciado que hay 1.600 dorsales confirmados y confía en superar con holgura la barrera de los 2.000.

Impacto para la Eurociudad

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, subrayó el impacto del evento tanto en el plano deportivo como en el económico. El edil recordó que la capital pacense se ha ganado el apelativo de ciudad del deporte y defendió que la colaboración con Portugal se fortalece a través de iniciativas como esta. A su juicio, el EUROBEC simboliza salud, turismo y movimiento en hoteles, comercio y hostelería, además de servir como escaparate internacional para la Eurociudad.

Parejo, que ha participado en varias ediciones, animó especialmente a los clubes locales a sumarse a una experiencia que calificó de privilegio por la posibilidad de rodar por enclaves como Elvas, Campo Maior o el entorno de Badajoz. «En pocas zonas de España pueden presumir de la agenda de eventos transfronterizos que tenemos nosotros», expresó.

En la misma línea se expresó Hermenegildo Rodrigues, concejal de deportes de la Cámara Municipal de Elvas. El representante luso habló de un proyecto de largo recorrido que, en apenas cuatro años, ha estrechado aún más los vínculos entre las ciudades implicadas. Para Rodrigues, el lenguaje del deporte es universal y el EUROBEC es un ejemplo de cooperación cultural y económica que beneficia a todo el territorio. El edil portugués se mostró convencido de que la cifra de 2.000 participantes se alcanzará con facilidad.

Noticias relacionadas

Más detalles técnicos los ofreció Manuel Ceferino, responsable de la empresa organizadora. Explicó que las salidas del gran fondo y el medio fondo se darán a las nueve de la mañana, mientras que el mini fondo arrancará instantes después para facilitar la seguridad y la colocación de los ciclistas. Ceferino repasó los principales puntos de paso de cada recorrido y aseguró que existen todas las condiciones para que la jornada vuelva a ser un éxito, con espacio también para la participación de los más jóvenes de Badajoz, Elvas y Campo Maior.