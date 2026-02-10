Gragera sobre los días críticos del temporal en Badajoz: "Lo más duro fue tener que sacar a la gente de sus casas"

La ciudad empieza a recuperar el pulso después de una decena de días marcados por un temporal encadenado y la vigilancia permanente de los ríos. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, sostiene que el peor escenario ya se ha alejado: "Sí, sin duda, porque la situación de borrascas… ya no se va a dar; lo que está lloviendo es mucho menos y afortunadamente lo peor ha pasado". La afirmación llega tras jornadas de incertidumbre y un dispositivo que ha ido ajustándose constantemente ante la evolución del Guadiana y de los afluentes que atraviesan el término municipal.

En una entrevista concedida a este diario, Gragera recuerda que la ciudad ha vivido estos días "con la mirada puesta" en el agua. La crecida mantuvo a equipos de emergencia, Policía Local y servicios municipales en alerta, con picos de caudal muy elevados en las horas críticas. En paralelo, el Cecop (Centro de Coordinación Operativa) y la planificación con administraciones y cuerpos operativos han sido el eje de la respuesta: "Todos hemos trabajado a una y yo creo que eso al final ha dado buen resultado", resume el alcalde, que admite haber intensificado la comunicación en redes sociales para reducir la incertidumbre vecinal.

El jueves, el día más difícil

Si tuviera que elegir el momento más complicado, Gragera no se lo piensa: "El jueves; fue el más complicado por la incertidumbre". Fue la jornada en la que el ayuntamiento tuvo que ejecutar desalojos obligatorios por primera vez en este episodio, con la carga emocional que eso implica. "Salir de tu casa es complicado… es muy difícil a nivel psicológico", reconoce.

Agentes de la Policía Local de Badajoz, avisan de los desalojos a vecinos de las Casas Aisladas de Gévora. / Santi García

El domingo, añade, fue "muy intenso" por su duración y por la vigilancia prolongada durante la madrugada, pero el jueves concentró el mayor coste humano: ordenar una salida "con el escenario más peligroso para los bienes y para las personas". En este sentido, cuenta que la borrasca Efraín del año 2022 también ha servido para que la gente tenga presente que, a veces, el agua llega donde uno no cree que pueda llegar. Eso ha contribuido a una mayor conciencia y, por ello, "los problemas que tuvimos entonces para desalojar a algunas personas esta vez no se han repetido en tantos casos".

Zonas delicadas y el riesgo de incomunicación

El alcalde diferencia dos mapas dentro de la misma emergencia. Por un lado, las áreas donde existía un riesgo real de entrada de agua y arrastres -con mención a viviendas aisladas y enclaves como el Rincón de Caya-. Por otro, las urbanizaciones del entorno de los ríos Rivillas y Calamón, donde el peligro principal era quedarse aislados: "En Los Lebratos y la Dehesilla de Calamón no había afectación para las personas, pero sí un riesgo real de incomunicación".

Vista del río Guadiana a su paso por Badajoz durante la crecida. / Andrés Rodríguez

En ese escenario, explica, el problema no es solo logístico: hay vecinos vulnerables o con patologías que pueden necesitar evacuación urgente. De ahí el despliegue preventivo de recursos y la recomendación de salir de forma voluntaria cuando se anticipaba una noche complicada.

El Puente de la Autonomía, cerrado por prevención

Entre las medidas más visibles en la ciudad, el cierre del Puente de la Autonomía, que condicionó el tráfico durante horas. El alcalde defiende la decisión: "No sabíamos hasta dónde podía llegar la avenida… por seguridad era importante hacerlo". Como referencia, en el año 2022 el Guadiana llegó a 2.300 metros cúbicos por segundo; ahora se ha quedado cerca de los 2.600. En esos días, el puente llegó a cortarse al tránsito en dos ocasiones de forma preventiva ante el aumento del caudal del Guadiana. Reabrió el domingo y desde entonces permanece abierto.

El Puente de la Autonomía cerrado al tráfico y los peatones. / Andrés Rodríguez

El alcalde sostiene que, una vez confirmada la tendencia descendente -aunque muy lenta-, se decidió abrirlo definitivamente para evitar afecciones mayores.

"La gente": el objetivo de cero daños personales

Preguntado por su mayor preocupación, el regidor lo reduce a una sola palabra: "La gente". En su balance, el éxito del operativo se mide ahí: daños materiales, sí; incidentes personales, no. "Ese era el único objetivo". Gragera destaca además el refuerzo sanitario en puntos sensibles (centros de salud abiertos, ambulancia medicalizada) y pone en valor la coordinación interadministrativa.

Situación en Rincón de Caya

Precisa que todavía hay vecinos que no pueden volver a sus casas en Rincón de Caya ya que aún no se puede acceder a la zona. Asegura que el ayuntamiento mantiene el contacto con algunos dee y les traslada información prácticamente al minuto. "Están tensos y nerviosos; no saben qué se van a encontrar", señala. Aunque asumen que la situación es complicada, todavía no han podido entrar en sus viviendas ni evaluar los daños. "Esperamos que puedan regresar a sus hogares lo antes posible, si todo va bien, será en un plazo de unas 48 horas".

El acceso a Rincón de Caya (Badajoz). / Santi García

De la emergencia a la reconstrucción

Con el descenso progresivo del Guadiana, el Ayuntamiento de Badajoz entra ahora en otra fase: cuantificar daños, reponer infraestructuras y activar ayudas. El alcalde afirma que el decreto municipal de emergencia ya está firmado y que se abrirá una línea de apoyo para viviendas habituales y empresas afectadas, al tiempo que reclama el acompañamiento del resto de administraciones.

Una explotación ganadera de Gévora, tras el temporal. / Santi García

A medio plazo, y con el recuerdo de Efraín aún presente, el debate vuelve a los cauces, las zonas inundables y las soluciones técnicas que, admite, no corresponden al ayuntamiento sino a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.