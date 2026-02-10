El Hospital Centro Vivo de Badajoz estrena dos aseos adaptados para personas con ostomía.

El Hospital Centro Vivo de Badajoz ya dispone de dos baños adaptados para personas con ostomía, situados en la planta baja del edificio. Se convierte en el primer espacio público de Extremadura, fuera del ámbito sanitario o asistencial, que incorpora este tipo de instalaciones específicas.

La Diputación de Badajoz ha concluido los trabajos de adecuación de estos aseos, uno para hombres y otro para mujeres, dotados de equipamiento especializado y mobiliario adaptado. Ambos se ubican en cabinas accesibles con lavabo en su interior, encimeras de 40 centímetros a ambos lados del inodoro y mecanismos instalados a una altura adecuada para facilitar las labores de higiene de la bolsa. Además, cuentan con ducha de mano sin grifo para evitar confusiones con el lavabo y se ha incorporado señalética específica en el edificio que facilita su localización.

Según la diputación, la céntrica ubicación del espacio, junto a su uso cultural, social y formativo, permite un amplio horario de apertura y un acceso libre y gratuito. La disponibilidad de estos aseos "es fundamental para promover la inclusión y facilitar la participación activa de las personas ostomizadas en la vida cultural y social".

El diputado del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González, ha visitado este martes la nueva instalación junto a la jefa de Servicio de Mantenimiento, Pilar Gallego; M.ª Ángeles Carretero y Juan Borrego en representación de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) y representantes de la empresa encargada de las obras.

Normativa vigente

Con esta actuación, la institución provincial se anticipa a la normativa vigente, que actualmente no establece la obligatoriedad de este tipo de adaptaciones en edificios públicos de estas características. Hasta el momento, este tipo de instalaciones se localizan únicamente en centros sanitarios o asistenciales de la región, como hospitales o centros de mayores. Según la diputación, la adaptación de estos aseos responde a "una necesidad real" de un colectivo que requiere espacios específicos para desenvolverse con "seguridad e intimidad" fuera del ámbito sanitario.

La iniciativa surgió a raíz de una solicitud de la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex) y ha sido ejecutada conforme al informe técnico elaborado por Otaex, que estableció la ubicación más idónea en el edificio.

Accesibilidad

Desde 2021, se han invertido más de cuatro millones de euros a través de los Planes Provinciales de Accesibilidad, orientados a actuaciones como la instalación de mobiliario urbano adaptado, señalización accesible, bucles magnéticos y otros recursos orientados a mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de la ciudadanía. Según la institución provincial, se mantiene una línea de trabajo constante en favor de la accesibilidad, en sus propios edificios y en los municipios de la provincia.

Con este tipo de iniciativas, la Diputación de Badajoz contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en concreto a los ODS 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 10 (Reducción de las desigualdades) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).