Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche

Las circunstancias que rodean la muerte del joven de 26 años, Manuel Remedios, cuyo cadáver fue hallado en el Guadiana pasada la medianoche del domingo, un día después de que su familia alertara de su desaparición, se siguen tratando de esclarecer.

La autopsia ha confirmado que falleció por hipotermia y, según ha podido saber este diario, se estaría investigando si la misma noche que desapareció -el sábado- participó en el robo de un armero y otros objetos en un domicilio de la ciudad, un hecho en el que supuestamente habrían intervenido tres personas más. El robo, según aseguran fuentes conocedoras del caso, se habría perpetrado en la vivienda de una persona allegada a la víctima, aprovechando que sus moradores no estaban.

Al parecer, mientras los tres sospechosos se desplazaban en un vehículo con parte del botín -de escaso valor-, presuntamente el joven fallecido transportaba en el patinete en el que circulaba el armero, que habría arrojado y abandonado al percatarse de la presencia de la Policía Local en el entorno de la rotonda de los Tres Poetas.

Fue en esta zona, como ya publicó este medio, donde los agentes le habrían dado el alto, sin que el joven atendiera a sus indicaciones y emprendiera la huida a la carrera, hasta que se le perdió la pista. Con la intención de evitar ser localizado por la policía, el fallecido se habría escondido bajo uno de los arcos del puente de Palmas, cerca del parking de autocaravanas, donde familiares y amigos hallaron su cadáver sumergido en el agua pasada la media noche del domingo.

Fuentes de la Policía Nacional no confirman esta información y se limitan a señalar que la investigación se mantiene abierta y se continúan recabando pruebas, testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad para tratar de esclarecer cómo sucedieron los hechos.

Funeral

El funeral de Manuel Remedios, que era padre de un niño de unos 2 años y vivía en la barriada de La Cañada- Moreras junto a su madre y otro familiar, se ha celebrado este martes por la mañana en la capilla del tanatorio del puente Real, donde sus seres queridos y vecinos le han dado su último adiós.

Noticias relacionadas

Su fallecimiento en estas trágicas circunstancias ha causado gran consternación en el vecindario, donde era muy conocido.