José Luis González Lebrijo y José Manuel Bayón Cerezo presentan su nuevo libro en el Ateneo de Badajoz esta tarde, a las 19.30 horas, en el Ateneo de Badajoz. 'Controversia, la tercera guerra mundial' habla de un mundo distópico donde las relaciones entre hombres y mujeres han estallado en una lucha sin cuartel.

Estará presentado por David González Flores (profesor en biología de la unex), de la narración se encargará Olalla Diaz (profesora del Colegio Virgen de Guadalupe) y María de los Angeles Flores (empresaria jubilada).

La novela trata sobre que las relaciones entre sexos se han deteriorado hasta convertirse en una agresión abierta. En este mundo, los hombres se encuentran bajo un asedio constante, atrapados en un régimen totalitario, totalmente dominados por mujeres que parecen haber tomado el control de las instituciones más importantes, como los gobiernos y los tribunales. El desatino los sumerge en una sociedad donde las injusticias contra los hombres son sistemáticamente ignoradas y donde ellos son reducidos a la indigencia.

José Luis González Lebrijo, trabajó como actor y escribió varias obras obras literarias de renombre. En 2014 publicó su primer cuento infantil, Black–Teo y el dragón, seguido por títulos como El verano de la esperanza y La leyenda de un pueblo.

José Manuel Bayón Cerezo estudió Formación Profesional en el Colegio Virgen de Guadalupe, donde comenzó su actividad teatral y formó parte de la comparsa "Zagora" durante trece años. Desde hace 17 años compagina su labor profesional en Aqualia con su pasión por el baloncesto, ejerciendo como entrenador en la Escuela Deportiva Guadalupe, de la cual es cofundador.