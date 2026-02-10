Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un joven resulta herido tras ser atropellado por un coche en Badajoz

El accidente ha tenido lugar a las 8.15 horas a la altura del número 12 de la calle Bilbao

Un joven de 19 años ha resultado herido leve tras ser atropellado este martes por parte de un coche en Badajoz. Según informa 112 Extremadura, el suceso ha tenido lugar a las 8.15 horas a la altura del número 12 de la calle Bilbao de la capital pacense.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias del SES, una unidad de soporte vital básico de Cruz Roja, medios del Punto de Atención Continuada en Cerro Gordo, una patrulla de la Guardia Civil, y agentes de la Policía Local de Badajoz.

Contusión en la rodilla

Como consecuencia, el varón ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Badajoz en estado leve con una contusión en la rodilla.

