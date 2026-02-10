Al Maridi encabeza la clasificación en semifinales del Comba 2026 según el Jurado La Crónica

El Jurado La Crónica continúa su labor de puntuar todas y cada una de las actuaciones del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026.

Como ya hicieron en la primera ronda, los cinco miembros de este tribunal particular continúan afilando su bolígrafo para valorar cada uno de los repertorios que se presentan sobre las tablas del López de Ayala. Con la misma intención que en preliminares, afinan muy bien sus valoraciones para hacer su cometido de la manera más objetiva. En la primera fase, este jurado acertó los 12 nombres que iban a pasar a la semifinal.

Cada uno de los componentes de este jurado cuentan con un total de 80 puntos para cada murga y pase. Esto supone que cada grupo puede obtener un máximo de 400 puntos por cada pase. En el caso de las fases semifinal y final, y emulando lo que ocurre con el jurado oficial, las puntuaciones de ambas fases se sumarán y será con el cómputo global con el que se realizará la clasificación de la Gran Final.

Al Maridi en cabeza

Tras finalizar la primera sesión de la fase de semifinal, este tribunal particular ha emitido sus votos y posicionan en cabeza a Al Maridi con una amplia ventaja sobre el siguiente grupo. En total, la cuadrilla que puso en pie la Alcazaba de Badajoz ha obtenido 326 puntos por parte del Jurado La Crónica.

Les siguen los componentes de Los Mirinda con 285 votos y completan el podio los entrenadores de fútbol base, Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños), con 283 puntos.

Tras ellos, Gitano y de Badajó ha obtenido 279 puntos por parte del Jurado La Crónica, 269 Los Chungos y, cierran la clasificación, Los Rayanos con 259.

Así queda la clasificación del Jurado La Crónica tras la primera semifinal del Comba 2026. / La Crónica

Segunda semifinal

Este martes 10 de febrero se celebrará la segunda semifinal del Comba 2026 y contará con la actuación de seis murgas en este orden:

Yo No Salgo

Water Closet

Marwan

Las Chimixurris

De Turuta Madre

Los Camballotas

Tras el segundo pase de la murga oliventina el jurado oficial hará el recuento final de sus votos para dar a conocer cuáles son las seis agrupaciones que consiguen mayor puntuación y, por tanto, obtienen un pase para la Gran Final que se celebrará el próximo viernes 13 a partir de las 22.30 horas, tras el pregón de Sanguijuelas del Guadiana.