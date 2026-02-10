El Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026 vivió una primera semifinal de altísimo nivel en el Teatro López de Ayala, confirmando que el pase a la final estará más caro que nunca. La segunda ronda del Carnaval pacense dejó actuaciones repletas de crítica social, humor y potencia musical, con varias agrupaciones posicionándose claramente en la pelea por el tercer pase.

En una noche donde la calidad fue constante, Al Maridi sigue construyendo su historia y A Contragolpe sueña con montar su tablao en la Gran Final del Comba 2026, tras dos actuaciones que destacaron por su fuerza escénica, su solvencia musical y su conexión con el público. Junto a ellos, Los Mirinda, Los Rayanos, Los Muraniños y Los Chungos mantuvieron el listón competitivo en una semifinal que deja el concurso completamente abierto.

Los Mirinda arrancan con energía eléctrica y crítica social

La murga Los Mirinda fue la encargada de abrir la noche con sus electricistas subidos a torres de alta tensión, reconociéndose como responsables del apagón de la pasada primavera y apareciendo protegidos con paraguas tras las intensas lluvias.

Desde el inicio lanzaron su reflexión central preguntándose "¿por qué todas las chapuzas ocurren en Badajoz?", ironizando también sobre la caída de las farolas de la plaza de España mientras negaban su implicación en el apagón nacional.

Los Mirinda en su pase de semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

El primer pasodoble fue uno de los momentos más emotivos de la actuación, dedicado a Sandra Peña, la menor que se suicidó en 2025. La murga puso el foco en el acoso escolar señalando a la familia como parte implicada, recibiendo una fuerte ovación del público.

El segundo pasodoble abordó el avance de la ultraderecha en España recordando lo que "sufrió esta tierra y de los santos inocentes a los que pisotearon", advirtiendo que "vamos para atrás" y lanzando el mensaje directo "Niñato deja el Tik Tok y coge un libro".

Los cuplés apostaron por la actualidad internacional y local, incluyendo bromas sobre Donald Trump y la posible intervención municipal de los camellos, señalando que "muchos murgueros piden que sea después de los Carnavales".

El popurrí giró en torno al apagón eléctrico y repasó asuntos locales como la caída de la guirnalda navideña, "otro año más una chapuza en San Juan por Navidad". También criticaron el enchufismo político afirmando que en Badajoz gusta el enchufe "sino que le pregunten a Gallardo en diputación".

La despedida apostó por la simbología de la luz con el mensaje: "Luz la que nos hace brillar y se enciende un año más", cerrando con una declaración de amor al Carnaval.

Al Maridi refuerza su candidatura

Al Maridi volvió al escenario avanzando la construcción de su particular Alcazaba con nuevos elementos escénicos y arrancando con el estribillo "Mirala, mirala, mirala la Alcazaba que bonita va a quedar".

Musicalmente firmaron una de las actuaciones más completas de la noche. El primer pasodoble elogió el trabajo del plan Infoex denunciando que otorgar la medalla de Extremadura no mejora sus condiciones laborales. El segundo analizó la situación del Carnaval pacense criticando excesos y reclamando implicación institucional.

Al Maridi durante su actuación en la primera semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

En el popurrí reflejaron las dificultades del trabajo obrero recordando que estuvieron "19 años y 500 noches, para que tu ahora aparques el coche". También introdujeron referencias políticas asegurando que "con Pedro Sánchez la gente contenta no está" y deslizando que "si Abascal hubiera salido presidente, no estaba yo aquí".

La despedida se convirtió en una carta de amor a Badajoz con versos como "subí al árbol más alto de la Alcazaba y un pájaro me trajo un poema" y el cierre "tú y yo somos la muralla para defender por siempre el Carnaval".

Homenaje a Porrina de Badajoz

La murga Gitano y de Badajó llevó el duende flamenco al López de Ayala con un homenaje a Porrina de Badajoz arrancando con "que viva el arte gitano, que viva el arte flamenco" y presentándose como "Soy José Salazar Molina, conocido como el Porrina".

El primer pasodoble denunció la situación del Casco Antiguo señalando el aumento del tráfico de drogas y el "cierre de la comisaría de la plaza Alta", calificándolo como "la triste realidad que hay en mi barrio".

Su popurrí dejó momentos muy celebrados, como la crítica al estado del Guadiana con "Los patos se han comprao un neopreno", o la cuarteta con la música de "van subiendo, van bajando" sobre la droga en el casco histórico y el mal resultado del CD Badajoz.

Volvió a aparecer el bailaor Jesús Ortega, pero en esta ocasión acompañó al cante de Alberto Guiberteau que sacó su parte más flamenca en este pase.

Otro de los que también estuvo en la actuación fue José Manuel Taboada 'Josele'. Miembro de esta murga y creador del tipo que por prescripción médica no pudo estar en preliminares y que se quitó la espinita cantando la tanda de cuplés.

Cerraron con una despedida cargada de sentimiento hacia la ciudad afirmando: "Te quiero tanto y eso es verdad, no me podía ir yo de aquí sin una murga de Carnaval".

Gitano y de Badajó (A Contragolpe) en su pase de semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Los Rayanos santifican a su "hierba buena"

Los Rayanos llenaron el escenario de hojas de cannabis arrancando con "marihuana no soy mala, yo soy una hierba buena". De nuevo sorprendieron por lo espectacular de la puerta en escena y por el aroma que impregnó a todo el patio de butacas y anfiteatro.

Su segundo pasodoble destacó por el homenaje a agrupaciones históricas del Carnaval con el remate "Hoy me quito el sombrero por esos murgueros que son parte de la historia".

Los Rayanos en la primera semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

En su popurrí mantuvieron el tono provocador con referencias políticas y locales, incluyendo la mención a José Antonio Casablanca, concejal de Ferias y Fiestas, asegurando que sus cogollos son los que le provocan estar todo el día riendo y él es "la alegría del PP de Badajoz".

Volvieron a exprimir al máximo todas las canciones que pueden estar relacionadas con María y antes de cerrar la actuación Dani Márquez, el histórico Fary de Los 3W, se volvió a transformar en el Porrino, con unas gafas de sol y un clavel rojo.

Valentín, entrenador infantil, vuelve a conectar con el público

Los Muraniños regresaron con su tipo de entrenador infantil en este segundo partido de su temporada. Comenzaron repartiendo las posiciones de su plantilla: "El gordo a la portería, el largo de delantero, tú de defensa que tu padre es abogado, hombre una niña, tú al banquillo", cantan.

Criticaron la gestión política asegurando que el presidente "es un cenizo" por la cantidad de catástrofes que le han ocurrido en los años que lleva siendo presidente. Además, en su segundo pasodoble denunciaron las listas de espera sanitarias.

Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) en su pase de semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Los cuplés los dedicaron a la moda del sabor de pistachos y remataban diciendo que compras una bolsa y la mitad están cerrados. En el segundo de los cuplés han reconocido que tienen Trastorno de Déficit de Atención (TDA) y tras varios lapsus por su falta de concentración han resuelto la segunda coplilla con la frase que remataba la primera, haciendo referencia a los pistachos. Ambos cuplés han sido muy aplaudidos por el respetable público.

En el popurrí cantan gran parte del repertorio al tipo y a lo difícil que es la vida para un entrenador de fútbol base. Cerraron su actuación con una despedida que refleja su filosofía carnavalera afirmando que "a mí me tienes ganado, el resultado me da igual".

Il Divo cierra la primera semifinal

Los Chungos, convertidos en Pedro Sánchez bajo el nombre de Il Divo, regresaron con su Sanchómetro arrancando con "yo puedo jurar por mi hermano David que no te voy a mentir". A lo largo de la presentación repasaron gran parte de los asuntos que tiene pendiente el presidente del Gobierno y lo hacen de una manera que conecta mucho con el público.

Aparecieron en la segunda comparecencia de prensa del 'Desgobierno de España' con cambio de corbata y con variaciones en la caracterización. Además de parecer más demacrados, un mechón canoso asoma en su flequillo. Este flequillo, se trata de una prótesis capilar que todos los componentes de Los Chungos llevan para darle uniformidad al disfraz.

Los Chungos en la semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

El primer pasodoble abordó el nepotismo político terminando con "por mi hermano David, ma-to" y en el segundo lo dedicó a su amigo José Luis Ábalo al que le pidió una cosa: "Sé fuerte".

El popurrí repasó escándalos políticos y actualidad nacional cerrando con el mensaje: "Resistiré porque en tus Carnavales yo estoy bien".

La Gran Final, más abierta que nunca

La primera semifinal del Comba 2026 ha demostrado el enorme nivel competitivo del Carnaval de Badajoz. Todas las agrupaciones apostaron por mostrar sus mejores letras y escenografías en busca del ansiado tercer pase.

El concurso continuará este martes 10 de febrero con la segunda semifinal, donde actuarán Yo No Salgo, Water Closet, Marwan, Las Chimixurris, De Turuta Madre y Los Camballotas. De esta jornada saldrán las seis murgas que lucharán por ganar el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz 2026.