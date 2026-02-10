El mercadillo de Badajoz sobrevive a duras penas por la borrascas

El mercadillo del martes de Badajoz, que lleva desde hace casi 20 años junto al puente Real, también ha sufrido las consecuencias de las sucesivas borrascas en la capital pacense, con una bajada considerable de la producción y la clientela.

Este mercadillo ambulante, uno de los más populares de la región, suele estar formado en circunstancias normales por aproximadamente unos 200 puestos, divididos en tres largos pasillos. Los clientes que lo visitan pueden encontrar frutas, verduras, especias, ropa y productos de perfumería, artesanía…

Sin embargo, esta semana lo único que han podido encontrar los vecinos que se acerquen al antiguo ferial es un pequeño pasillo de 20 metros con puestos de frutas y verduras y un par de mesas con ropa.

"Yo produzco cosas y el campo está imposible. Incluso tengo una parte de un bancar en el que seguramente ha entrado el agua", protesta Francisco, uno de los fruteros que hoy se ha atrevido a vender sus alimentos en el mercadillo. Narazet Rodríguez es una frutera que hoy ha montado su puesto pese a las malas condiciones. Lamenta mucho las pérdidas: “Esto es fruta y si no se vende, al final hay que tirarla”.

Los pocos clientes que se acercan a los establecimientos admiten que las adversidades meteorológicas son un factor clave a la hora de asistir a este tipo de comercio. Uno de ellos, Carlos, explica que el precio de los productos supone una ventaja con respecto al comercio local de barrio. “Suele estar más barato que en una frutería normal. Por eso suelo pasarme por aquí los martes por la mañana”.

El puesto de Nazaret García, sin toldo para protegerse de la lluvia / S. GARCÍA

Los vendedores, sin ayudas

Los vendedoress denuncian una falta de apoyo por parte de las instituciones, “no hemos recibido ni un duro”. Sobre todo, plantean la necesidad de recibir una ayuda económica para mejorar las instalaciones y el asfalto, además de poder techar el mercadillo: “No tenemos algo que nos resguarde, un techo, algo que nos proteja de la lluvia para que la gente pudiera venir a comprar sin mojarse. Pero claro, supongo que es una inversión muy grande”.

Muchos de ellos confían en la posibilidad de crear un mercado de abastos en la ciudad. Otros, como es el caso de Manuel García, consideran que no es la solución: “los mercados de abastos en otras ciudades van decayendo, Un mercadillo bien montado sí, bien asfaltado, como el de los domingos”. Lo comparan con el mercadillo dominical que se realiza en el polígono El Nevero, y lo ven en mejores condiciones.

Algunos clientes continúan comprando a pesar de las condiciones adversas / S. GARCÍA

Un mercadillo histórico

Antiguamente, este mercadillo de los martes estaba ubicado en La Paz. En 2007, tras una huelga por parte de los vendedores que se mostraban en contra de los planes municipales para el recinto. Finalmente, el ayuntamiento y los vendedores llegaron a un acuerdo, y trasladaron sus puestos a la explanada extensa del ferial, de unos 14.000 metros cuadrados.

A pesar de estas dificultades, el mercadillo va a continuar todas las semanas. Los pacenses pueden asistir todos los martes, desde las 9 de la mañana hasta las 14 del mediodía, a la espera de que las condiciones meteorológicas mejoren y el antiguo ferial vuelva a estar repleto de centenares de puestos, de comercio y de vida.