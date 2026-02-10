Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Ambos tendrán que indemnizar a cada una de las víctimas, que eran menores cuando sucedieron los hechos, con 60.000 euros por los daños morales

Una noche de alto nivel en la que hace pensar que la final está muy abierta

El ayuntamiento licita la plataforma inteligente de destino turístico

El presidente Pedro Sánchez y la ficticia alcaldesa de Badajoz protagonistas de dos de las propuestas semifinalistas

Noticias relacionadas

'Controversia, la tercera guerra mundial' habla de un mundo distópico donde las relaciones entre hombres y mujeres han estallado en una lucha sin cuartel