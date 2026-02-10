Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El condenado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El condenado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Condenado un matrimonio en Badajoz por agredir sexualmente durante años a dos de sus hijas: 30 años de prisión para el padre y 19 para la madre

Ambos tendrán que indemnizar a cada una de las víctimas, que eran menores cuando sucedieron los hechos, con 60.000 euros por los daños morales

Al Maridi sigue construyendo su historia y A Contragolpe sueña con montar su tablao en la Gran Final del Comba 2026

Una noche de alto nivel en la que hace pensar que la final está muy abierta

La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales

El ayuntamiento licita la plataforma inteligente de destino turístico

La política se cuela en el Comba 2026 de la mano de Los Chungos y Las Chimixurris

El presidente Pedro Sánchez y la ficticia alcaldesa de Badajoz protagonistas de dos de las propuestas semifinalistas

José Luis González Lebrijo y José Manuel Bayón Cerezo presentan su nuevo libro en el Ateneo de Badajoz

'Controversia, la tercera guerra mundial' habla de un mundo distópico donde las relaciones entre hombres y mujeres han estallado en una lucha sin cuartel

