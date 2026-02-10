Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 10 de febrero

Actualidad
Condenado un matrimonio en Badajoz por agredir sexualmente durante años a dos de sus hijas: 30 años de prisión para el padre y 19 para la madre
Ambos tendrán que indemnizar a cada una de las víctimas, que eran menores cuando sucedieron los hechos, con 60.000 euros por los daños morales
Al Maridi sigue construyendo su historia y A Contragolpe sueña con montar su tablao en la Gran Final del Comba 2026
Una noche de alto nivel en la que hace pensar que la final está muy abierta
La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales
El ayuntamiento licita la plataforma inteligente de destino turístico
La política se cuela en el Comba 2026 de la mano de Los Chungos y Las Chimixurris
El presidente Pedro Sánchez y la ficticia alcaldesa de Badajoz protagonistas de dos de las propuestas semifinalistas
José Luis González Lebrijo y José Manuel Bayón Cerezo presentan su nuevo libro en el Ateneo de Badajoz
'Controversia, la tercera guerra mundial' habla de un mundo distópico donde las relaciones entre hombres y mujeres han estallado en una lucha sin cuartel
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
- Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes
- Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida