La política se cuela en el Comba 2026 de la mano de Los Chungos y Las Chimixurris

El Carnaval de Badajoz es, desde sus orígenes, un altavoz contra las injusticias y crítico con la gestión política. En las Candelas de la Margen Derecha, por ejemplo, se queman aquellos aspectos a mejorar por parte de los dirigentes locales, regionales y nacionales desde hace más de 50 años. Igual que ocurre sobre las tablas del López de Ayala, donde se afean muchas de las decisiones de los políticos, la falta de consenso o las fechas que se posponen una y otra vez para la finalización de obras.

Pero este año, la política se cuela de una manera más fehaciente en el escenario con dos murgas que acercan al público a dos personajes muy distintos. Por un lado, Los Chungos recrean a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, o como ellos dicen, Desgobierno de España. Y, por otro lado, Las Chimixurris van mucho más a lo local y presentan a Soledad, la Patrona, la alcaldesa de Badajoz.

El presidente del Gobierno en Badajoz

Tras unos atriles negros, con el logo de la murga -CH- y jurando por su hermano David que no iban a mentir arrancan su actuación Los Chungos. Esta murga surgida en la Margen Derecha de Badajoz cumple este año 20 años sobre las tablas del López y lo hacen con un tipo hecho a su medida. Disfraz cómodo, personaje muy reconocible, polémico y con mucha posibilidad de copiar sus gestos.

Desde este momento en el que el telón se alzó y los presentes apreciaron el tipo que se escondía detrás de 'Il Divo', reaccionaron al instante y se vivió una gran conexión murga-público. "Soy Pedro Sánchez, el qué manda en España", se presentan estos carnavaleros. Pese a la simplicidad para lograr el disfraz oportuno, un traje de chaqueta azul, camisa blanca y corbata roja con su logo, la caracterización ha ido más allá.

Además del maquillaje necesario para darle líneas de expresión, arrugas y las facciones marcadas del presidente del Gobierno, también han recurrido a una prótesis capilar. Lo han hecho para uniformar a todos los componentes y, para repoblar algunas de las cabezas con menos densidad.

Los Chungos se meten en el papel de Pedro Sánchez en el Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Con la indumentaria y la caracterización lograda estos murgueros han trabajado muy bien la interpretación del personaje. El movimiento de manos, la gesticulación de la cara o, incluso, la manera de apoyarse sobre el atril convencen y te transporta directamente a la Moncloa.

Para ello también ayudan los figurantes que presentan sobre las tablas. Begoña Gómez, Koldo y Ábalos fueron los cameos que llevaron en preliminares al López. Esta murga suele jugar con las variaciones en la puesta en escena que ofrece en cada fase.

Gran historial con la política

Esto no le resulta complicado a los componentes de Los Chungos por su creatividad. Estos aspectos los llevan trabajando desde hace dos décadas. La interpretación de sus tipos es una de sus bazas principales y hay que destacar que sienten especial predilección por los personajes políticos.

Los Chungos interpretan a los concejales del Ayuntamiento de Badajoz en 2023 en un acto del PSOE. / Andrés Rodríguez

Nadie olvida el segundo puesto que consiguieron al recrear a la corporación municipal en 2023 bajo el pseudónimo de Los Okupas. Presentaron a todos los concejales de Badajoz y lo hicieron de tal forma que el jurado estuvo a punto de proclamarlos campeones, algo que no ocurrió porque Al Maridi, de Chinos, se alzó con la victoria.

En 2017 trajeron a otro presidente del Gobierno, en aquella ocasión a Donald Trump. 'Un monstruo viene a verte' era el sobre nombre de aquel año y presentaron al dirigente americano a escasos días de haber tomado posesión de su cargo en Washington. Aquel repertorio les hizo cantar tres veces en el Concurso de Murgas y obtuvieron un séptimo puesto.

Soledad, la primera alcaldesa de Badajoz

De las altas esferas políticas a la edil de la calle, cercana y sin partido político detrás. Este año el Comba cuenta con otra política sobre las tablas, se trata de Soledad, tu patrona, la alcaldesa de Badajoz que presentan Las Chimixurris.

"Me ven con cabeza alta, mirada firme, esos andares y todo el mundo aquí se pregunta, ¿mira quién es esa?", arrancan la presentación e instantes después aclaran: "Pa' servirles Soledad, que yo no soy como los demás". No es otra que la alcaldesa de la ciudad que desbancó a Ignacio Gragera: "El pobre no se esperaba, que llegando de primera tendría mayoría absoluta y para colmo siendo su prima tercera".

Las Chimixurris durante su actuación en preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Esta murga presenta a una política que se inmiscuye en todo lo que ocurre en la ciudad: fiestas, maratones, a tirar a la petanca o a comer jamón, por ejemplo. Aunque, "si hay que poner dinero: Ciudadanos, estamos trabajando en ello", resuelven.

A lo largo de la actuación, Las Chimixurris caricaturizan a su propio personaje haciendo a la típica política exagerada que promete, pero cumple solo una parte.

El Milei de De Turuta Madre dio la vuelta al mundo

Un trabajo que también hicieron los componentes de De Turuta Madre en 2025 con su interpretación de Javier Milei, presidente de Argentina.

De Turuta madre caracterizados como el presidente de Argentina. / Andrés Rodríguez

Aquella interpretación saltó al otro lado del charco llegando al país americano. A través de redes sociales, los argentinos se avergonzaron de la imagen que se proyectaba de su nación fuera de sus fronteras por culpa de su mayor dirigente sin apreciar que se trataba de una parodia carnavalesca del personaje.

Esto, precisamente, es en lo que se basa el Carnaval, ironizar, criticar y ser satírico utilizando aquellas personalidades que puedan ser más atractivas para los espectadores. Muchos políticos lo entienden así y admiten que de eso trata esta fiesta en honor a Don Carnal, de reír y disfrutar.