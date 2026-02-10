El PSOE de Badajoz exige "recursos propios" al ayuntamiento para las personas afectadas por el temporal

El PSOE de Badajoz ha señalado este martes que la activación de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España es "una decisión necesaria" que permitirá poner en marcha mecanismos de ayuda económica para reparar los daños causados por el reciente temporal. "Se trata de un paso importante, al que se suma la disposición mostrada por la Diputación de Badajoz para evaluar daños y colaborar con los municipios afectados".

Los socialistas han considerado "imprescindible" que el Ayuntamiento de Badajoz actúe "con la misma determinación" y "asuma su responsabilidad directa con las familias afectadas".

"Es positivo que el Gobierno de España active las ayudas y que otras administraciones estén dando un paso al frente. Pero aquí no se trata de pedir a otras administraciones, sino de que cada una ponga lo mejor de sí misma, y el Ayuntamiento de Badajoz no puede quedarse al margen ni limitarse a esperar", ha afirmado la secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González.

El decreto firmado por el alcalde permite iniciar la evaluación de daños y solicitar ayudas externas, pero, según los socialistas, no incorpora hasta ahora ninguna dotación económica municipal específica. "Esta es una carencia que debe corregirse de forma urgente, habilitando ayudas propias que permitan atender con rapidez las situaciones más graves y ofreciendo acompañamiento efectivo en la tramitación de todas las ayudas, tanto municipales como procedentes de otras administraciones", ha comentado el PSOE.

Borrasca Efraín

Según el partido socialista, la experiencia reciente "demuestra que este compromiso no puede quedarse en declaraciones". Tras la borrasca Efraín, existieron líneas de financiación pública destinadas a reparar viviendas dañadas que "no llegaron a ejecutarse en Badajoz pese a existir recursos asignados". Además, han afirmado que ellos mismos lo pudieron comprobar en sus reuniones con familias afectadas. "Ese precedente condiciona la credibilidad actual y obliga a actuar con la máxima diligencia".

Por otra parte, Silvia González ha señalado que la ciudad "no puede permitirse perder ni un euro en ayudas ni fallar en su gestión". "Cuando hay financiación disponible, la obligación del Ayuntamiento es garantizar que se tramita correctamente y que llega a quienes la necesitan".

Recursos propios

Los socialistas han advertido de que la ciudadanía espera "respuestas reales y no únicamente anuncios". Además, han comentado que "la credibilidad institucional depende de la capacidad de convertir los compromisos en soluciones efectivas". Por ello, consideran "imprescindible" que el ayuntamiento concrete "de forma inmediata" un compromiso económico municipal y garantice "una gestión eficaz" de todas las ayudas disponibles.

"El ayuntamiento debe estar a la altura de sus vecinos y vecinas. No basta con solicitar ayudas externas. Debe actuar con recursos propios y asegurar que ninguna ayuda vuelva a quedarse en el camino", ha concluido Silvia González, portavoz municipal del PSOE.

El PSOE de Badajoz quiere reafirmar su compromiso con las personas afectadas y exigir al equipo de gobierno "responsabilidad, rapidez y eficacia" para que la recuperación no dependa solo de anuncios, sino de decisiones concretas que protejan a la ciudadanía.