Se suspenden las pruebas de agilidad de las oposiciones a la Policía Local por las malas condiciones de La Granadilla de Badajoz

Como ya avanzó ayer la Crónica de Badajoz, los aspirantes a policías que realizaron las pruebas físicas este lunes se mostraron indignados con respecto al estado de las instalaciones del polideportivo de la Granadilla. Una pista que, según los opositores, estaba demasiado húmeda y no permitía un agarre adecuado en el calzado, provocando gran cantidad de resbalones.

Los instructores anunciaron que las pruebas podían proseguir esa mañana con total normalidad, ya que el pabellón se encontraba en óptimas condiciones. Sin embargo, este martes los técnicos han supervisado de nuevo el pabellón y han decidido finalmente suspender la prueba de agilidad, que era la categoría que más complicaciones estaba suponiendo para los participantes.

Los opositores que realizaron las pruebas el lunes también repetirán esta fase de agilidad. Algo que los aspirantes que iban a afrontar esta prueba los dos días posteriores consideran injusto: "el tribunal está formado por una serie de técnicos y dijeron que ayer era válida la prueba en esa pista. Los que hicieron ayer la prueba no deberían repetir, no estamos en igualdad de condiciones", protesta Antonio, uno de los opositores que realizaba las pruebas este martes.

Unas oposiciones con incertidumbre

La solución de los organizadores va a ser convocar el mismo día a todos los opositores, en otras instalaciones diferentes a la Granadilla, y realizar esta prueba de agilidad, sin especificar aún la fecha ni el lugar en el que se llevará a cabo. Los detalles de esta nueva convocatoria se conocerán a través de la Academia de Seguridad de Extremadura.

Estas tres jornadas de pruebas físicas que van a afrontar 200 aspirantes de toda la región que aspiran a 68 plazas en la Policía Local de Extremadura, 22 de ellos en la ciudad de Badajoz.