El tiempo para el Carnaval de Badajoz 2026, ¿qué días va a llover?

El Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Internacional, arranca su edición de 2026 con la mirada de los pacenses puesta en el cielo. Tras varias semanas marcadas por las lluvias, la previsión para los próximos días apunta a una "tregua progresiva" en las precipitaciones, aunque a cambio llegará un fin de semana con ambiente frío y viento.

Para el viernes se esperan precipitaciones generalizadas durante las primeras horas, que se volverán más dispersas y ocasionales a partir de la tarde y remitirán hacia el final de la jornada. Las temperaturas bajarán ligeramente, con valores previstos en Badajoz de 9 grados de mínima y 15 de máxima, y soplará viento moderado del oeste, con rachas fuertes generalizadas.

La jornada más favorable

El sábado 14 se presenta, en principio, como la jornada más favorable en cuanto a lluvia, ya que no se esperan precipitaciones en Badajoz. A cambio, el ambiente será más frío, con 6 grados de mínima y 15 de máxima, y continuará el viento moderado del noroeste, también con rachas fuertes.

Para el domingo 15, día señalado por El Gran Desfile, la previsión apunta a que "podría mantenerse el tiempo estable, aunque con incertidumbre", señala el delegado territorial de AEMET en Extremadura, Marcelino Núñez.