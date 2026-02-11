Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASPACE celebra el Día Mundial de la Radio en Badajoz

ASPACE y la emisora universitaria abordarán el papel de la IA en el periodismo radiofónico

Cartel anunciando el evento

Cartel anunciando el evento / ASPACE Badajoz

Carlos Folgado

ASPACE acoge hoy a partir de las 11.30 horas en Badajoz un programa especial de radio en directo que conmemorará el Día Mundial de la Radio bajo el lema ‘La IA es una herramienta, no una voz’, en colaboración con OndaCampus, la emisora de la Universidad de Extremadura.

El acto, que tendrá lugar en el salón de actos de ASPACE, contará con la participación de Rafael Borragán y Adrián García, profesionales de COPE y tratarán las implicaciones de la inteligencia artificial en la radio.

Sobre Aspace

ASPACE Badajoz es la Asociación de Parálisis Cerebral, fundada en 1979, sin ánimo de lucro y declarada de útilidad. Pertenece también a la confederación Española de Parálisis Cerebral.

