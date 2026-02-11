Las bibliotecas municipales de Badajoz se suman al Carnaval con una programación especial en febrero

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Badajoz se suma al Carnaval con una programación especial destinada a todas las edades durante febrero.

Así, en las sedes de Santa Ana, Santa Isabel, San Roque y Antonio Domínguez, además de las agencias de lectura de Balboa, Sagrajas, Novelda, Alvarado y Valdebótoa, habrá talleres, presentaciones, cuentacuentos y actuaciones de murgas, entre otras.

En la biblioteca de Santa Isabel ya se han celebrado algunas actividades y en la de San Roque los días 13 y 20 habrá talleres de San Valentín y de Acuarelas para adultos y el 27, se presentará el libro ‘Mi voz interior’.

En Santa Ana, los lectores podrán descubrir el libro ‘Todo es luz’ el día 21 y disfrutar del taller de Willy Wonka, el 29. Mientras, en la de Antonio Domínguez, actuará la murga Minifolk y se celebrará un taller de antifaces hoy.

En las bibliotecas de Cerro de Reyes y Pardaleras también habrá actividades, aún por confirmar.

Esta agenda carnavalera, incluye además, un taller de antifaces en la agencia de lectura de Alvarado este jueves, que se repetirá el día 16 en Balboa, donde también habrá una sesión de cuentacuentos el 27 de febrero.

La agencia de lectura de Novelda acoge este martes un taller de máscaras y la de Valdebótoa, otro relacionado con el Carnaval. En Sagrajas también se han programado actividades con motivo de esta fiesta.

Noticias relacionadas

Para participar en los talleres es necesario inscribirse previamente, porque las plazas son limitadas.