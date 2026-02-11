Cerrada por una avería la piscina climatizada de San Roque en Badajoz

La piscina climatizada de San Roque permanece cerrada debido a una avería. Según han explicado fuentes del Ayuntamiento de Badajoz, el motivo es un fallo en la máquina que controla la humedad del ambiente y ya se está trabajando en su reparación.

No obstante, no hay fecha aún para su reapertura.

El cierre de estas instalaciones -ya se tuvieron que cerrar por otra avería en noviembre de 2024- ha suscitado las críticas del sindicato CSIF, que, a través de un comunicado, ha responsabilizado de esta situación "a la desidia y al abandono institucional" del servicio de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), de la que dependen.

CSIF asegura que "desde hace años" viene advirtiendo, reclamando y denunciando que la piscina no reunía "las condiciones sanitarias necesarias" para poder desarrollar la actividad con garantías.

"Las condiciones de humedad y temperatura de esta instalación no se ajustan a lo establecido en el Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de Extremadura. Esta situación no solo suponía un riesgo para los usuarios, sino también para el personal que presta allí sus servicios", denuncia.

A pesar de ello, según CSIF, el ayuntamiento "no ha previsto" la sustitución de la deshumectadora, cuyos "reiterados fallos y averías", según afirma, han provocado que se llegara a la situación actual: el cierre de la piscina climatizada.

Enfermedades

El sindicato asegura que, tras la última denuncia del sindicato el pasado jueves, el Servicio de Prevención visitó las instalaciones, constatando "que los niveles de humedad llegaban a alcanzar el 99,99%, haciendo inviable cualquier tipo de actividad". Es más, según denuncia, algunos trabajadores "han sufrido enfermedades respiratorias graves, derivando incluso en el uso frecuente de inhaladores, una situación absolutamente inaceptable y evitable".

CSIF insiste en que el estado de muchas instalaciones deportivas municipales "dista mucho de ser el adecuado" y señala que los recientes episodios climatológicos "solo han servido para camuflar lo que no es otra cosa que una clara falta de inversión en mantenimiento y restauración de los elementos ya existentes".

El sindicato también alerta que lleva tiempo reclamando más personal en los distintos servicios municipales, lo que está provocando retrasos en los trabajos y expedientes. Por ello, consideran "imprescindible" una actualización del catálogo de puestos de trabajo, adaptando las funciones a la realidad actual y derivando de ello las plazas necesarias para cubrir adecuadamente los servicios”.

Noticias relacionadas

"Deseamos que el ayuntamiento dé un giro de 180 grados y vuelva a ser una Administración moderna y pionera en avances laborales, referente para otras instituciones, dejando atrás los últimos lugares que ocupa actualmente", reclama.