La Compañía de María recupera su murga infantil: "Siempre hemos sido un colegio muy carnavalero"

Esperar en la reja con un bocadillo en la mano, una sonrisa y todo el tiempo del mundo. De ese recuerdo nace 'A la salida te espero', una murga infantil del Combita que este año se sube por primera vez al escenario del teatro López de Ayala para rendir homenaje a los abuelos y devolver al Carnaval de Badajoz su versión más entrañable.

La murga está formada por 17 niños, la mayoría de 10 años, alumnos de quinto de Primaria del colegio Santa María Assumpta (conocido popularmente como La Compañía de María) con la excepción de una alumna de cuarto y otro de sexto. Al frente está Domingo Cáceres, monitor de la murga y profesor del centro, que combina su labor docente con su participación en la murga adulta Al Maridi.

"Este año la murga quiere hacer un homenaje a esos abuelos de antes que esperaban a sus nietos a la salida del colegio con la merienda" Domingo Cáceres — Monitor de la murga infantil

El nombre del grupo no es casual: "Queríamos homenajear a esos abuelos de antes que esperaban a sus nietos a la salida del colegio con la merienda. Por eso, la mitad del grupo va disfrazado de abuelos y la otra mitad de alumnos", explica Cáceres. El vestuario ha sido comprado y adaptado por el propio grupo con complementos diseñados para la ocasión.

El aula de carnaval como punto de partida

Las letras del repertorio -indica Domingo- son fruto de un trabajo colectivo: "Ellos participan mucho. Yo les enseño la rima, la consonante, cómo estructurar una letra… y vamos ensayando". Todo forma parte del espíritu de las aulas de carnaval, un proyecto educativo que nació hace años para acercar el Carnaval pacense a los colegios y transmitir su valor cultural.

Aunque se trata de una actividad extraescolar, el compromiso es máximo. Comenzaron a ensayar en octubre un día a la semana y han ido aumentando progresivamente hasta llegar, en febrero, a cuatro días. "Nunca han actuado en el López de Ayala. Se van a estrenar, pero lo van a hacer superbien", asegura el monitor.

llusión, convivencia y nervios

La implicación va más allá de los ensayos. "Hacemos convivencias, comemos juntos antes de ensayar y se lo pasan fenomenal", relata el monitor. Ahora, con la actuación cada vez más cerca, aparecen los nervios, pero sin perder la diversión.

El repertorio dura entre 12 y 15 minutos e incluye presentación, pasodoble, popurrí con cinco cuartetas y despedida. El objetivo, según Domingo, es muy sencillo: "Pasarlo superbien y disfrutar todos juntos del carnaval".

La voz de los protagonistas

Para los niños, la experiencia está siendo emocionante. Lara destaca que "los ensayos y las canciones son lo más divertido". María reconoce que "todo tiene su complicación, pero poco a poco nos adaptamos", mientras que Elena subraya la idea central: "Las canciones transmiten el amor que le tenemos a nuestros abuelos, que son como nuestros segundos padres", señala.

Marta, otra de las alumnas, se queda con el pasodoble y la despedida, dedicados a los abuelos, Martín confiesa que su murga favorita de adultos es Al Maridi (la de su profesor) y Jaime, por su parte, admite los nervios previos a la actuación y sueña con dar algún día el salto a una murga de mayores.

Un colegio con tradición carnavalera

Aunque esta murga infantil se estrena ahora, el centro educativo tiene una larga trayectoria carnavalera. Antes de la pandemia llegó a presentar agrupaciones tanto infantiles como juveniles, con premios incluidos. Tras casi cinco años de parón, el proyecto vuelve a tomar forma en 2026 con una propuesta que une educación, tradición y diversión. "La Compañía de María siempre ha sido un colegio muy carnavalero", asegura Domingo.

Porque en el Carnaval también hay espacio para la ternura y para recordar que, a veces, lo más importante ocurre justo a la salida, cuando alguien te espera.

El Certamen de Murgas Infantil y Juvenil (Combita) se celebra este jueves, 12 de febrero, en el teatro López de Ayala, a partir de las 17.00 horas.

Los participantes, según el orden de actuación, son los siguientes:

Pajaritos a volar del CEIP Ciudad de Badajoz (30 participantes) Somos colegas de Los Maristas (33 participantes) A la salida te espero del Colegio Santa María Assumpta (17 participantes) Moralito y la pandilla del pincel del CEIP Luis de Morales (11 participantes) Guardianes del museo del CEIP Enrique Iglesias (26 participantes) Los Charpicaos (21 participantes) Una murga en peligro de extinción del CEIP Los Glacis (52 participantes)