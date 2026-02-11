A Contragolpe consigue llegar a la Gran Final del Concurso de Murgas: "El Porrina nos ha llevado en volandas"

Tras la segunda y última semifinal del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba 2026), celebrada este martes en el Teatro López de Ayala, se vivieron momentos repletos de emoción en la plaza de Minayo. Allí, como es de costumbre, se agolparon aficionados y murgueros para conocer de primera mano el fallo del jurado.

En este contexto se vivió uno de los momentos más emotivos de la edición con el pase a la Gran Final de Gitano y de Badajó (A Contragolpe). La agrupación logra colarse entre los seis finalistas cuyos nombres fueron proyectados por el Ayuntamiento de Badajoz en la pantalla instalada en el paseo de San Francisco, desatando la alegría de un grupo que llevaba años rozando la última fase del certamen.

Sorpresa muy esperada

La sorpresa y la emoción fueron evidentes entre sus integrantes tras escuchar su nombre. Alberto Guiberteau, director musical de la murga, confesaba que la incertidumbre marcó los momentos previos al fallo del jurado: "Lo hablábamos en el local hace un ratillo… teníamos ciertas dudas porque sabíamos que, bueno, son solamente seis". De hecho, el propio grupo bromeaba con la posibilidad de cerrar la lista de clasificados: "Si salimos, saldremos los últimos".

Alberto Guiberteau, director musical de A Contragolpe, instantes después de conocer su pase a la Gran Final del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Cuando finalmente apareció el nombre de la agrupación, Guiberteau explica que por su mente pasaron "muchísimos años de trabajo, de quererlo, de desearlo, que llegase", recordando también los intentos fallidos en ediciones anteriores: "Venga, pues este año no, quizás nos hayamos equivocado, lo volvemos a intentar el siguiente y, bueno, al final esperando y las cosas llegan".

El director musical no dudó en señalar el peso del tipo elegido este año, inspirado en José Salazar Molina, asegurando con orgullo que "hasta que llegó el Porrina y nos ha llevado para arriba en volanda".

"Fuera de nuestra zona de confort"

El músico destacó también la complejidad del montaje y de la concepción del tipo, que supuso un reto artístico para la agrupación: "Sabía que era algo que estaba fuera de nuestra zona de confort. Hemos tenido que relacionarte con el flamenco, tenías que meterte en cosas que tienen cierta dificultad". A pesar de los miedos iniciales, subrayó el respaldo del grupo durante todo el proceso creativo: "Lo he vivido con muchas ganas, con mucho miedo durante todo el año, pero al final tengo aquí un equipo que me defiende y me protege ante todo".

Sobre la final, Guiberteau adelantó que la murga ya maneja nuevas ideas: "Hay por lo menos ideas y tenemos, eso seguro", y reconoció que vivirá la cita como "una experiencia nueva para mí".

"Me emociono después de tantos años"

La emoción también fue evidente en José Manuel Taboada, ‘Josele’, quien no pudo contener sus sentimientos tras confirmarse el pase: "Me emociono después de tantos años la verdad. Hemos conseguido lo que queríamos". Y recuerda el largo recorrido de la murga en el concurso: "Hemos estado en las puertas muchos años y al final lograrlo, pues es único, es un momento único".

Taboada confirmó además que el grupo todavía guarda sorpresas para la última noche del certamen: "Alguna cosita tenemos guardada todavía", mientras afrontan la final con una mezcla de ilusión y responsabilidad. "Es un viernes de carnaval en el cual estás dentro del teatro y no estás fuera, como lo hemos vivido todos estos años", explicó. El murguista también quiso destacar el carácter colectivo del logro, señalando que "el trabajo es de toda esta gente, que es un grupazo increíble… y para mí era lo más importante".

Gitano y de Badajó (A Contragolpe) en su pase de semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

El resto de semifinalistas

Aunque el nombre de este gitano pacense apareciese el último, otros cinco grupos también estarán en la Gran Final.

Valentín, Entrenador infantil (Los Muraniños); Marwan; Water Closet; Los Camballotas, y Al Maridi. El próximo viernes a partir de las 22.30 horas dará comienzo de la Gran Final del Comba 2026.