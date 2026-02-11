Cortan nuevamente el acceso a Los Lebratos por el temporal en Badajoz

Las nuevas lluvias complican la situación en Badajoz y obligan a tomar nuevas medidas. El ayuntamiento ha recordado que el Plan Municipal de Emergencias (Pemuba) en Situación 1 continúa vigente y que se ha llevado a cabo un análisis de la situación con cortes de acceso a las zonas inundables y análisis de las zonas que continúan evacuadas.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha informado a través de sus redes sociales del escenario actual provocado por el temporal, marcado nuevamente por intensas precipitaciones y la subida moderada del caudal del río Guadiana y varios arroyos de la ciudad. "De nuevo mucha lluvia en Badajoz", señala el regidor, destacando que el nivel del Guadiana vuelve a subir de forma moderada, lo que impide todavía el acceso a la zona de Rincón de Caya, uno de los puntos que más atención está requiriendo durante este episodio meteorológico y donde hay aún muchos vecinos desalojados.

Subida del Guadiana y vigilancia en Rincón de Caya

Según ha explicado Ignacio Gragera, la crecida del Guadiana en Badajoz mantiene cortado el acceso a Rincón de Caya, una medida preventiva ante el aumento del nivel del agua. Asimismo, se han registrado subidas en los arroyos de Gévora y Zapatón, aunque, por el momento, "sin mayores consecuencias", tal y como ha tranquilizado el alcalde en sus redes sociales.

La situación, aunque controlada, obliga a mantener una vigilancia constante en las zonas tradicionalmente más sensibles.

Complicaciones en Los Lebratos y corte de accesos

Gragera también ha informado de que "se complica el acceso a Los Lebratos de nuevo", lo que ha llevado al ayuntamiento a cortar la entrada de esta zona como medida de seguridad.

Además, se está vigilando de forma activa la Dehesilla de Calamón, otro de los enclaves donde el aumento del caudal de los arroyos podría generar incidencias si continúan las lluvias.

Gragera ha querido lanzar un mensaje de calma a la ciudadanía: "Tranquilidad, pero los arroyos vienen muy cargados con el agua que ha caído". En este sentido, ha confirmado que se mantiene presencia policial fija en las áreas más afectadas para garantizar la seguridad.

Los servicios de emergencia municipales permanecen en estado de alerta y se recomienda a la población limitar en la medida de los posible los desplazamientos y salidas a la vía pública en los entornos afectados.

La evolución del nivel del río Guadiana y de los distintos arroyos marcará las próximas horas, en un episodio que, aunque por ahora sin daños personales, mantiene en alerta preventiva a toda la ciudad.