La Crónica de Badajoz se cuela en la semifinal del Comba 2026 a través de Marwan

La Crónica de Badajoz se cuela en el Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026. En concreto, en la segunda semifinal del concurso celebrada en la noche del martes.

La murga Marwan ha sido la culpable de que este diario aparezca sobre las tablas del Teatro López de Ayala en horario de máxima audiencia.

La Crónica invade el escenario del López

Entre la tanda de pasodobles y la de cuplés, los integrantes de la murga veterana del Comba aparecieron con ejemplares de La Crónica de Badajoz de su edición del martes. Dos de ellos, Truji y José Domingo hablaban entre ellos en uno de los conocidos como pasacalles. "Estoy viendo que La Crónica de Badajoz cumple 20 años", dice Truji a lo que su compañero responde: "Ole, enhorabuena".

Y continúa diciendo que una de las noticias que aparece en el periódico es que "en el López está fallando el agua de los váters", refiriéndose a una nota de prensa del PSOE sobre el mantenimiento del teatro.

Truji, componente de la murga Marwan, con un ejemplar de La Crónica de Badajoz. / Andrés Rodríguez

José Domingo responde a esto: "Gragera, como está el Rivillas y el Calamón y que tires de la cisterna y no se vaya de aquí el mojón..." con la consiguiente carcajada del público asistente.

Otra mención a este diario

No fue la única referencia que se realizó de manera indirecta a este diario. En la primera actuación de la noche, Carlos Álvarez de Yo No Salgo que interpreta estos carnavales a Voldemort, el villano de Harry Potter, sacaba su espejo mágico y mencionaba una de las noticias que ha publicado este medio durante la fase de preliminar del Comba.

En concreto, sobre el 'divorcio carnavalero' con su hermano, Manuel. Estos dos murgueros han estado más de 20 años cantando juntos en distintas murgas y este año se han separado por primera vez.

Carlos Álvarez con el espejo en el que aparece junto a su hermano Manuel, una fotografía que realizó el fotógrafo de esta casa. / Andrés Rodríguez

Carlos Álvarez decía mirando a este espejo: "Manolo, hermano, nos hemos divorciado en Carnaval, pero volvemos a cantar juntos en la semifinal". Algo que ya ocurrió en la primera fase del concurso, el pasado jueves. En ese espejo aparecía una foto de Carlos y Manuel en una foto que hizo el fotógrafo de esta casa, Andrés Rodríguez y que salió publicada en La Crónica de Badajoz.