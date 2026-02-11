La Crónica de Badajoz regala una lámina de Fermín García para celebrar su 20 aniversario

‘La comparsa de Las Meninas’. Ese podría ser el título de la composición que firma el artista plástico Fermín García (Badajoz, 1952) por encargo de La Crónica de Badajoz. Este diario gratuito cumple este año 2026 su 20 aniversario y una de las primeras acciones para celebrarlo va a ser regalar a sus lectores una lámina original en la que el autor interpreta la fiesta que más representa a Badajoz, su Carnaval, declarada de Interés Turístico Internacional.

La lámina se entregará envolviendo cada ejemplar -como una falsa portada, en papel couché- este viernes, 13 de febrero, en los puntos de reparto habituales y en las butacas del teatro López de Ayala, coincidiendo con la celebración de la final del Concurso de Murgas.

La obra de Fermín García. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz cumple dos décadas al servicio de la información local y de los vecinos de esta ciudad y a lo largo del año estará aún más presente en actividades y celebraciones marcadas en el calendario de Badajoz. Empieza con el Carnaval, con una idea que pretende consolidar en las próximas ediciones, en las que irá encargando a artistas locales que plasmen su visión de esta fiesta, poniendo de esta manera en valor su trabajo y dando pie a una colección que comienza Fermín García con su obra, que el autor describe como «Meninas carnavaleras, por llamarla de alguna forma».

35 Meninas

Este trabajo tiene sus raíces en una exposición que preparó para Bruselas hace un par de años con el escultor José Luis Hinchado y que no llegó a mostrarse. El material lo tenía terminado. Creó 24 Meninas (60x60), todas distintas y casi todas vendidas, pero conserva las fotos. La obra que ha creado para el 20 aniversario de La Crónica de Badajoz representa una gran Menina en cuya falda se reproducen otras 35 pequeñas (ha tenido que diseñar algunas nuevas), del mismo tamaño, la figura es idéntica pero con disfraces diferentes, vistosos y coloridos, cargados de detalles. «Alguna es cristiana, otra musulmana, otra judía, fue una labor de estudio, las hice a conciencia» y con total libertad, como el Carnaval. «La Menina reina está arriba, dirigiendo», vestida de gala «porque es la que reparte el bacalao» y lleva un antifaz, «como guiño al Carnaval».

Proceso de creación. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La composición parece en relieve, sobre azulejos, que están realizados uno a uno por el propio autor. «Me gusta mucho la carpintería». De hecho, fabrica juguetes de madera. Todos los azulejos están hechos a mano en madera, pegados a un tablero y pintada la figuración. Las Meninas pequeñas son fotografías y las ha montado y colocado sobre los azulejos.

Para Fermín García, supone «una satisfacción enorme que me hayan elegido a mí para este 20 aniversario, porque no siempre tenemos la posibilidad de dar a conocer nuestra obra».

«Con esos seis colores hago todo lo que necesito y he conseguido mucha limpieza en el color»

La lámina está firmada, para darle valor. Aunque los trabajos de Fermín García no necesitan rúbrica, porque son reconocibles. «Llevo más de 60 años pintando, haciendo exposiciones y la gente cuando ve mis cuadros, mi colorido y mi forma de hacer sabe que la exposición es mía, no hace falta firmarla». Su paleta es reconocible. Utiliza seis colores. Nunca el negro, solo su efecto. «Con esos seis colores hago todo lo que necesito y he conseguido mucha limpieza en el color».

Temática taurina

Serán sus últimas Meninas, figuras en las que estuvo inmerso año y medio. Ahora se ha adentrado en otras relacionadas con los toros, aunque no es taurino. «En absoluto, me da horror, pero su parafernalia me encanta». Está pintando picadores, toreros, astados... Llevaba dos meses sin pintar y el encargo de La Crónica de Badajoz lo ha animado a regresar al estudio.

Fermín García cuenta que pinta porque «tuve muy buenos profesores» en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Convarsí: Manuel Fernández Mejías, Isauro Luengo y José María Collado, «lo mejor que había en Badajoz cuando yo tenía 16 años». Le dieron clases de pintura, dibujo y modelado. «Me dieron una formación bastante clásica y después yo he ido deformándome como he podido», ironiza. Fermín García tiene obra en el Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba)

Es artista: pinta, le gusta trabajar la madera, la fotografía (tenía su propio laboratorio) y, sobre todo, la música, en la que lleva 55 años. Canta. Tiene ocho discos grabados. El último, que ha presentado en el teatro López de Ayala en septiembre, con temas de Antonio Machín. «La música, por encima de todo». Es cierto, pero hoy ese es otro cantar.