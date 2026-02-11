Detenida en Badajoz por hacer de 'mula financiera' y estafar casi 10.000 euros con el método del 'familiar en apuros'

La Policía Nacional de Badajoz ha detenido a una mujer de 35 años por hacer presuntamente de 'mula financiera' y estafar 9.850 euros a un vecino de Gijón mediante el método del 'familiar en apuros'.

La investigación, según han informado fuentes de la comisaría pacense, se inició el pasado mes de octubre, cuando se recibieron unas diligencias de un juzgado asturiano, en las que se comunicaba que la Brigada de Policía Judicial de Gijón había identificado a la detenida, vecina de Badajoz, como titular de una cuenta bancaria en la que un gijonés había ingresado casi 10.000 euros, tras ser víctima de la estafa en la que se suplanta a un familiar de la persona con la que se contacta a través de Whatsapp o SMS y se le solicita dinero urgente por una emergencia.

Los investigadores del Grupo II de Delitos Tecnológicos de Badajoz se hicieron cargo del caso y averiguaron que la presunta estafadora tenía 12 cuentas bancarias a su nombre. La mujer, una vez que supo que estaba siendo investigada, negó ser titular de estas cuentas e interpuso una denuncia falsa.

A terceros

Pero agentes, tras las comprobaciones con las entidades financieras a las que pertenecían las cuentas, constataron que las cuentas habían sido abiertas por la investigada, pues constaba su documentación personal, firma y también su identidad en las video-verificaciones. Además, se acreditó que esas cuentas bancarias habían sido cedidas a terceras personas, quienes las habrían utilizado para la comisión de estafas a través de transferencias u operaciones fraudulentas.

La Policía Nacional advierte que el desconocimiento de las personas que ejercen como 'mulas financieras' no las excluye de su responsabilidad final en las estafas que realicen terceros.

"Aunque parezca un trabajo fácil, y sin responsabilidad alguna, la responsabilidad legal y personal aparejada es muy alta. Si abres una cuenta bancaria y entregas su control a otra persona (tarjeta, claves, banca digital) te expones a ser procesado por un delito grave, aunque no seas tú quien se aproveche finalmente del dinero. Ceder tu cuenta no es un favor ni una ayuda. Es una práctica usada para estafas y blanqueo de dinero, y quien responde ante el banco y la ley eres tú, porque la cuenta está a tu nombre", alerta.

¿Qué es una mula financiera?

Lo que se denomina 'mula financiera' es una persona que recibe dinero en su cuenta (transferencias, depósitos, criptomonedas) y, en muchas ocasiones carece del control de dicha cuenta, únicamente la ha abierto y cedido a terceras personas, normalmente a cambio de una pequeña contraprestación económica.

Los grupos o mafias suelen reclutarlas a través de ofertas de trabajo desde casa que son "poco claras", mediante contactos por redes sociales o correos falsos; promesas de ganancias rápidas sin requisitos. En ocasiones, se aprovechan de personas jóvenes o con dificultades económicas.

Riesgos y señales de alerta

La Policía Nacional explica que, aunque la “mula financiera” diga no sabía lo que se estaba haciendo, la responsabilidad legal recae sobre la persona e implica su participación en delitos como el blanqueo de capital o la estafa.

Además, conlleva penas económicas e incluso de prisión y el bloqueo de las cuentas.

Noticias relacionadas

En cuanto a las señales de alerta para detectar que pueden querer utilizar a una persona como una 'mula financiera', la policía pone algunos ejemplos de su 'modus operandi'. Así, piden usar la cuenta bancaria para mover dinero de terceros; dicen al titular que no pregunte de dónde proceden esas cantidades; suelen presionar para que se actúe rápido; y frecen pagar a cambio de que se abra una cuenta bancaria y se ceda el control.