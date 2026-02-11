Don Carnal e Iglesia, una relación muy fructífera en el Concurso de Murgas de Badajoz

Que las fiestas en honor a Don Carnal es 100% pagana es por todos conocidos. Aunque desde los orígenes de esta fiesta su vínculo con la Iglesia también ha estado muy presente. Sin ir más lejos, con el fin del Carnaval da comienzo la Cuaresma, el tiempo previo a la celebración de la Pasión de Cristo. Sin olvidarnos de la presencia de letras satíricas y críticas por parte de las distintas agrupaciones al Vaticano y su organización. También muchos grupos carnavaleros han aprovechado temáticas religiosas para sus actuaciones y repertorios.

El pasado jueves se vivió uno de esos momentos sobre las tablas del López de Ayala. El olor a incienso inundó todo el teatro y cuando el telón se alzó un gran paso de Semana Santa se mecía en el escenario. Los culpables, la murga Water Closet que se transformó en una cuadrilla de costaleros.

No es la primera vez, ni tampoco será la última, que una murga utiliza una temática religiosa para su repertorio. La más reciente, el grupo de beatas de Los Mirinda que conquistaron a la afición y al jurado y que se alzaron con la victoria en 2024.

Las beatas de Los Mirinda durante su actuación en 2024. / Andrés Rodríguez

La 'chicotá' de los Water

En 2026, los Water Closet transformaron el escenario del Comba en una auténtica procesión. Un paso de grandes dimensiones aparecía en escena y todos los componentes, excepto dos, se metían dentro de él. Aunque a primera vista pudiera parecer que estar toda la actuación dentro del paso podría restarle movilidad a su propuesta, eso no ha ocurrido.

water closet.jpg / Andrés Rodríguez

La propia estructura del paso, que en total estuvieron elaborando y decorando tres meses, les aporta una vistosidad y movimiento extra.

Además, da la sensación de que dentro de estas andas hubiera más personas de las que componen la agrupación. Eso, en parte, gracias al truco de meter varios nazarenos dentro del paso. La 'chicotá' -en la jerga cofrade: recorrido de un paso desde que lo levantan hasta que lo posan en el suelo- de esta murga ha gustado mucho en preliminares y se postula como uno de los repertorios más escuchados de esta edición.

Solo dos componentes están fuera de esta estructura: Víctor Martínez, que hace las veces de capataz, y Moi, su eterno figurante, que en el primer pase apareció de cristalero tras la confusión por su dislexia, argumentaron.

Caricatura sin ofensa

Lejos de utilizar una hermandad real, este grupo ha creado la Cofradía del Santo Entierro de Espinas, Escamas y Papelillos Señora de la Turuta con Resurrección en Febrero. Su 'imagen titular' es una gran sardina al más puro estilo del entierro de San Roque.

El paso de la Patrona de los Water Closet en el escenario del López de Ayala de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Las andas las han hecho inspirándose en los respiraderos tallados en madera y con detalles muy carnavalescos como las turutas y las máscaras. En lugar de flores, serpentinas y para sustituir a los jarrones las trompetillas de cartón dorado.

Eso sí, caricaturizan la figura del costalero, ya que se muestran como cofrades de pega que están cansados de portar su paso y que lo hacen casi por obligación. Esto está muy lejos de los sentimientos que parten de la gran mayoría de costaleros de la Semana Santa pacense.

De Dios a las feligresas

No es la primera vez que los Water Closet acercan al Comba un tipo relacionado con la Iglesia. Solo hay que recordar lo que ocurrió en 2018 cuando se convirtieron en el mismísimo Dios. Entonces, tocaron el cielo desde el suelo y se proclamaron campeones del concurso. En muchos aficionados al Carnaval aún retumban los versos de su despedida recordando los mandamientos del buen carnavalero: "Amarás al Carnaval sobre todas las cosas; no usarás su nombre en vano si no te equivocas; no seas carnavalero solo de boquilla y luego estos días te vas a La Covatilla; santificarás los cinco días de carnavales honrando el legado de tu padre y de tu madre; no matarás la ilusión del que viene a cantarte", eran algunos de ellos.

Los Water Closet en 2018 como Dios. / Carlos Sáenz

También alcanzaron la gloria las beatas de Los Mirinda en 2024. Ese grupo de feligresas conectaron desde el primer pase con el público y lograron convencer al jurado con su amplio repertorio basado en música de misa y sus referencias a su vida como fieles. También su despedida fue una de las cuartetas del Comba 2024. Fueron los últimos versos que resonaron en aquella edición en los que decían "benditas sean tus calles y tu alma Badajoz" y rezaban por "que vuelva otro Carnaval".

Monjas, portal de Belén, coro o personajes de la Biblia

Con gran acierto, pero sin conseguir consagrarse en esa edición del Comba, se quedaron las monjas del convento Las Calzadas de Los Camballotas. Sus religiosas poseidas terminaron en segunda posición y se quitaron los males que hasta la fecha le habían impedido subir al podio de este concurso.

Los Camballotas durante una actuación en el López de Ayala en 2024. / Andrés Rodríguez

Años atrás ya se alzaron con ese segundo puesto un coro de niños encarnados por Jarana. No han faltado los santos; el portal de belén (Ese es el Espíritu 2008); los angelitos (Los Murallitas 2013) o los personajes de la Biblia (Los Muraniños 2020).

Noticias relacionadas

Los que se reparten el testamento, Los Muraniños en 2020. / Andres Rodríguez

Una larga relación entre Carnaval e Iglesia que no se agotará sobre las tablas del López este año, ya que Jarana, que regresa como murga callejera, se convertirá en un grupo de monaguillos. Este nexo se cree inquebrantable por una cuestión lógica: muchos de los carnavaleros que participan activamente en comparsas y murgas son los que se involucran en las cofradías y hermandades pacenses haciendo que las dos fiestas de Interés Turístico Internacional de Badajoz vayan casi de la mano sin tener ningún tipo de vinculación expresa.