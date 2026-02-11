Las entradas para la Gran Final del Comba se agotan en 12 minutos

Las entradas para la Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026 se han agotado en escasos minutos.

Desde primera hora de la mañana miles de aficionados al Carnaval de Badajoz se han conectado a la plataforma de venta online para adquirir sus localidades.

12 minutos

Concretamente, las localidades se han vendido en 12 minutos, según ha constatado este diario. La página web se ha llenado de usuarios queriendo comprar sus entradas. En algunos casos la posición en la cola virtual superaban las 2.600 personas.

Gran expectación la que se ha vivido en esta tercera fase. Algo que se ha repetido en las rondas anteriores y en las que se han vendido en cuestión de minutos todas las entradas disponibles. Por ejemplo, en preliminares los billetes para las cuatro jornadas se vendieron en tan solo 20 minutos.

¿Cuántas entradas salen a la venta?

La pregunta entre los aficionados a este concurso es: ¿cuántas entradas salen a la venta? Según ha informado en Ayuntamiento de Badajoz a este medio, las entradas que se han puesto a la venta son "todas excepto las que se venden a las murgas".

En concreto, son 10 entradas por murga, lo que suponen 60 localidades las que se reservan para las agrupaciones finalistas. Además, "la fila 12" del López se destina al protocolo del propio teatro y las dos primeras filas del patio de butaca y los palcos que se destinan para prensa y organización. Calculando el número de localidades que se disponen en las filas 1 y 2 del patio se trata de 42. En cuanto a los palcos, hay seis con una capacidad de cuatro asientos cada uno de ellos lo que suma otros 24 sitios.

Fijando la atención en la fila 12, destinada a protocolo, son 32 localidades las que reservan para ello.

Si se suman todas estas entradas bloqueadas son un total de 158. Teniendo en cuenta que la capacidad total del teatro López de Ayala es de 752 asientos, el número de billetes que se han puesto a la venta para la Gran Final es de 594.