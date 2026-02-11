Juan Espino, vecino de Rincón de Caya (Badajoz): "La parte alta es la gran olvidada, no ha venido nadie a socorrernos"

Los únicos vecinos de Badajoz que actualmente no tienen autorización para regresar a sus viviendas son los de Rincón de Caya. Sin embargo, la realidad es que muchos residentes de esta zona ni siquiera llegaron a abandonarlas. Es el caso de Juan Espino, que vive en el camino de la cooperativa de Rincón de Caya, en la parte alta, y que asegura sentirse completamente olvidado. "Aquí no ha venido ni un solo policía ni un solo bombero. Nadie", critica.

Juan es uno de los vecinos más afectados por el temporal y la cadena de borrascas que han golpeado la ciudad en las últimas semanas.

Seis viviendas en la parte alta

En la zona más elevada de Rincón de Caya hay seis viviendas. Una de ellas es la de Juan, que vive solo y tiene su explotación ganadera muy próxima a la casa. Cuenta con 157 vacas y otros animales que constituyen su único medio de vida.

Según explica, no quiso abandonar su vivienda porque la ganadería es su sustento. "Yo no me he ido porque esto es mi medio de vida", relata. Pero además insiste en que nadie le indicó que tuviera que marcharse. "Tampoco ha venido nadie a avisarme de que tenía que dejar mi casa".

El ganado que está aislado en la finca de Juan. / Cedida

Para él, esta situación no es nueva. "Esta es la parte olvidada de Rincón de Caya desde hace muchos años", afirma con indignación.

Desplazamientos en barca para alimentar al ganado

Actualmente, su principal preocupación es alimentar a los animales. Cada día se ve obligado a coger una barca para desplazarse desde su vivienda hasta la finca. En su casa guarda la comida del ganado, pero asegura que solo le queda alimento para dos días. "Si esto sigue igual, y me temo que va para largo, necesito urgentemente ayuda para alimentar a mi ganado", advierte.

Está durmiendo en casa de una hermana y desde hace días mantiene la misma rutina: desplazarse en barca para recoger la comida y atender a los animales.

La barca que utiliza el ganadero para desplazarse. / Cedida

La situación también ha dejado daños materiales importantes. El agua ha entrado en su vivienda y ha estropeado mobiliario, electrodomésticos y roperos.

Lo más grave está en la finca (actualmente aislada) donde ha perdido de momento 28 gallinas.

Las gallinas que ha perdido Juan debido al temporal. / Cedida

Cuando ha intentado pedir ayuda, asegura que la respuesta ha sido desalentadora. "Cuando llamo a los Bomberos o a Protección Civil me dicen que no tienen medios para llegar hasta aquí y que esto lo tenía que haber prevenido", explica. Por ello, insiste en que la zona está abandonada "no de ahora, sino de siempre".

La entrada a la finca de Juan. / Cedida

Caminos intransitables y vecinos incomunicados

Más abajo, cerca de la Charca de los Pollos, vive Antonia Píriz, otra vecina de Rincón de Caya. Ella tampoco ha abandonado su vivienda y, por suerte, el agua no ha entrado en su casa. Sin embargo, critica que el acceso a la urbanización está completamente cortado.

"Estamos incomunicados por los caminos", explica. Aunque no haya agua en algunos puntos, los socavones provocados por las corrientes hacen que los caminos sean intransitables para vehículos utilitarios.

Antonia señala que, de manera urgente, podrían salir andando por un barbecho, pero reconoce que es peligroso. Tiene dos hijos en edad escolar y recuerda que ya han sufrido otras riadas anteriormente. "Al final somos los propios vecinos -los que tienen tractores- los que intentamos arreglar los caminos para poder entrar y salir", lamenta.

El problema, añade, es que aunque el nivel del agua baje, las corrientes arrastran los caminos y los dejan impracticables, prolongando el aislamiento más allá de la inundación.