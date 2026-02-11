El Jurado La Crónica dejaría fuera de la Gran Final del Comba 2026 a Los Muraniños y A Contragolpe

El Jurado La Crónica no ha coincidido en esta ocasión con el jurado del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026 en las seis murgas que debían pasar a la Gran Final del viernes 13.

Después de las puntuaciones recogidas por los cinco miembros de este tribunal particular, habría dos murgas que no pasarían a la tercera ronda: Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) y Gitano y de Badajó (A Contragolpe). En su lugar, el Jurado La Crónica daría el pase a la final a las murgas Las Chimixurris y Yo No Salgo.

El ránking particular

Después de las dos sesiones de semifinales del Comba 2026, el jurado de este diario sigue manteniendo en cabeza a Al Maridi con 326 puntos. Procedente de la segunda semifinal, los Water Closet se posicionan a solo seis puntos con 320 y en tercera posición se colocaría Marwan con 306.

Fuera de los puestos de podio se encuentran Los Camballotas (303 puntos); Las Chimixurris (295) y Yo No Salgo (287).

Sin un hueco en la gran final se quedarían el resto de grupos semifinalistas. Quienes se quedarían más cerca si el Jurado La Crónica tuviera potestad para ello sería Los Mirinda que conseguiría 285 puntos. Tras ellos, Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) con 283 y Gitano y de Badajó (A Contragolpe) con 279.

Los Chungos continúan el ránking (269), seguidos de De Turuta Madre (264) y en décimo segunda posición Los Rayanos con 259 puntos.

Puntos acumulables

Como ya se explicó, los puntos del Jurado La Crónica de la fase de semifinales se acumularán para la Gran Final, de tal modo que el resultado de la clasificación global de la última ronda estará condicionado con los puntos obtenidos en la que se ha celebrado el lunes y martes.

Los cinco miembros del Jurado La Crónica puntúan cada una de las actuaciones sobre 80 puntos, 20 por cada una de las partes del repertorio: presentación, pasodobles, cuplés+estribillo y popurrí. De esta forma, la puntuación máxima que puede obtener cada agrupación por pase es de 400 puntos.

Clasificación del Jurado La Crónica:

Al Maridi - 326 Water Closet - 320 Marwan - 306 Los Camballotas - 303 Las Chimixurris - 295 Yo No Salgo - 287 Los Mirinda - 285 Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) - 283 Gitano y de Badajó (A Contragolpe) - 279 Los Chungos - 269 De Turuta Madre - 264 Los Rayanos - 259