Al Maridi abrirá la Gran Final del Concurso de Murgas de Badajoz 2026

Al Maridi abrirá la Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026. El viernes se pondrá el broche de oro a esta competición de la sátira y la crítica del Carnaval pacense y lo hará con un cartel de excepción.

En la mañana de este miércoles se ha sorteado el orden de actuación de las seis murgas finalistas. Este sorteo se ha realizado en la sede de la concejalía de Ferias y Fiestas y ha sido retransmitido a través del perfil oficial del Carnaval de Badajoz en redes sociales.

El orden de actuación

Después de Al Maridi llegarán los zombis de Marwan para tratar de saltarse la valla que los contiene. En tercera posición actuará la procesión de Water Closet.

Justo después del descanso, en cuarta posición, saltará al terreno de juego Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños). En quinta posición se abrirá de nuevo el tablao flamenco de Gitano y de Badajó (A Contragolpe). Cerrarán la Gran Final, igual que hicieron en la fase de semifinal, la murga oliventina de Los Camballotas.

Orden de actuación:

Al Maridi Marwan Water Closet Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños) Gitano y de Badajó (A Contragolpe) Los Camballotas

Orden de actuación de la Gran Final del Comba 2026. / La Crónica

El nombre de los finalistas se dio a conocer en la madrugada del martes al miércoles. La pantalla del paseo de San Francisco fue el soporte elegido para comunicar el nombre de las agrupaciones que se clasificaban a la Gran Final.

Valentín, entrenador infantil (Los Muraniños); Marwan; Water Closet; Los Camballotas; Al Maridi y Gitano y de Badajó (A Contragolpe) fueron las impresiones que saltaron en la mencionada pantalla. De este modo, las agrupaciones Los Mirinda; Los Rayanos; Los Chungos; Yo No Salgo, Las Chimixurris y De Turuta Madre, se quedaban fuera de la tercera fase del concurso.