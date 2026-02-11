El Museo del Carnaval de Badajoz tira de otras comparsas ante la negativa de la Falcap de ceder sus trajes porque está cerrado todo el año

Nueva polémica a las puertas del Carnaval de Badajoz, esta vez a costa del museo, que permanece cerrado desde hace dos años, con aperturas intermitentes. Reabrió el año pasado los diez días del Carnaval y volverá a hacerlo este, también coincidiendo con la celebración de esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, como avanzó este diario.

Cada año, su contenido se renueva con los trajes de las comparsas ganadoras de la edición anterior, pero esta vez, la Falcap, federación que representa a un nutrido número de estas agrupaciones, ha decidido que no van a ceder sus trajes, precisamente porque las instalaciones permanecen cerradas el resto del año y reclama que reabran definitivamente

Ante esta negativa, el Ayuntamiento de Badajoz ha optado por una alternativa. No todas las comparsas pertenecen a la Falcap. Está llamando al resto y ya hay comparsas que han mostrado su disposición a prestar sus trajes para exponerlos en este museo. Así lo acaba de confirmar este diario.

Ha sido la Falcap la que, mediante un comunicado hecho público en sus redes, ha informado este miércoles de que ha tomado la decisión de no llevar los trajes del año 2025 al Museo del Carnaval "que permanece cerrado todo el año y que ahora se pretende abrir solamente durante los días de Carnaval, como pasó en la anterior edición".

La federación defiende la importancia de este museo, que "guarda la riqueza cultural de la fiesta más significativa de esta ciudad y de esta región" y tiene en depósito o préstamo trajes, gorros, barbies y material de su larga trayectoria. Recuerda que el Museo del Carnaval de Badajoz se abrió en febrero de 2007 "después del trabajo y la lucha incansable de la Falcap". Defiende que se trata de un museo "con identidad propia, siendo uno de los más visitados de la ciudad cada año, que enseña el origen y la evolución de nuestra fiesta".

Insiste en que desde la Falcap quieren, como "siempre" han hecho, colaborar, trabajar y dar a conocer y difundir "nuestra cultura carnavalera" para que esta fiesta sea conocida "en todos los rincones del mundo y que todos los visitantes que acudan a nuestra ciudad puedan disfrutar de estos trabajos durante todo el año, no solo durante los días de celebración de nuestro querido y ansiado Carnaval". Y aducen que precisamente los días de Carnaval es cuando los visitantes pueden verlos en las calles, "in situ, con sus trajes, coreografías, ritmos y espectáculos como solo hay en esta ciudad". Tiende la mano la Falcap "a todas las administraciones que respeten" esta fiesta y ofrece su ayuda y colaboración "como desde el minuto cero que se pensó en este proyecto, para hacer los cambios necesarios en las salas de exposiciones", pero "no aprisa y corriendo con las instalaciones no en su mejor estado, para volver a cerrar las puertas" cuando termine el Carnaval.

La ganadora no estará

Por último, a través de este comunicado, la federación de comparsas quiere dejar claro que son las instituciones "correspondientes" las culpables del cierre de este museo "y son las únicas que tienen la solución para que este nuestro museo tenga su sitio y su visibilidad en nuestra ciudad".

Ante esta decisión de la Falcap, el Ayuntamiento de Badajoz mantiene la reapertura del Museo del Carnaval durante los diez días que se prolonga la fiesta, como hizo el año pasado. Explica que normalmente se exponen los trajes de las comparsas mejora clasificadas, pero si algunas no quieren ceder sus trajes, se está contactando con el resto, pues hay agrupaciones que no pertenecen a la Falcap. De hecho, asegura que ya hay agrupaciones que han dicho que prestarán sus trajes al museo.

Entre las que se han negado está Cambalada, la ganadora de 2025, que pertenece a la Falcap.

De momento, el ayuntamiento no informa de a qué comparsas pertenecen los trajes que se van a exponer. Cuando estén colocados, dirán de quiénes son.