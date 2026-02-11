Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Este grupo pacense rompe años quedándose a las puertas y se cuela entre las seis finalistas con su arriesgada propuesta flamenca

Los Water Closet sorprenden en el Comba 2026 con su cuadrilla de costaleros de una procesión muy carnavalesca

Este viernes, los lectores podrán recogerla con su periódico gratuito en los puntos habituales de reparto y en las butacas del teatro López de Ayala, coincidiendo con la final del Concurso de Murgas

La niña se acoge a su derecho a no declarar y la Junta de Extremadura, que tiene su tutela, retira la acusación. La fiscalía solicita 4 años de cárcel por agresión sexual y la defensa, la absolución

Noticias relacionadas

Solicitó préstamos en diversas entidades hasta llegar a una situación de insolvencia que le impedía afrontar sus obligaciones económicas