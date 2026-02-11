Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
A Contragolpe consigue llegar a la Gran Final del Concurso de Murgas: "El Porrina nos ha llevado en volandas"
Este grupo pacense rompe años quedándose a las puertas y se cuela entre las seis finalistas con su arriesgada propuesta flamenca
Don Carnal e Iglesia, una relación muy fructífera en el Concurso de Murgas de Badajoz
Los Water Closet sorprenden en el Comba 2026 con su cuadrilla de costaleros de una procesión muy carnavalesca
La Crónica de Badajoz regala una lámina de Fermín García para celebrar su 20 aniversario
Este viernes, los lectores podrán recogerla con su periódico gratuito en los puntos habituales de reparto y en las butacas del teatro López de Ayala, coincidiendo con la final del Concurso de Murgas
Un padre acusado de tocamientos a su hija menor de edad en Badajoz: "Fue un malentendido"
La niña se acoge a su derecho a no declarar y la Junta de Extremadura, que tiene su tutela, retira la acusación. La fiscalía solicita 4 años de cárcel por agresión sexual y la defensa, la absolución
La justicia perdona una deuda de 70.500 euros a un vecino de Badajoz divorciado y con tres hijos
Solicitó préstamos en diversas entidades hasta llegar a una situación de insolvencia que le impedía afrontar sus obligaciones económicas
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
- Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes
- Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida
- La Alcazaba de Badajoz y Puerta Palmas tendrán gemelos digitales