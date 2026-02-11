Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Gitano y de Badajó (A Contragolpe) celebra su pase a la Gran Final del Comba 2026.

Gitano y de Badajó (A Contragolpe) celebra su pase a la Gran Final del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

A Contragolpe consigue llegar a la Gran Final del Concurso de Murgas: "El Porrina nos ha llevado en volandas"

Este grupo pacense rompe años quedándose a las puertas y se cuela entre las seis finalistas con su arriesgada propuesta flamenca

Don Carnal e Iglesia, una relación muy fructífera en el Concurso de Murgas de Badajoz

Los Water Closet sorprenden en el Comba 2026 con su cuadrilla de costaleros de una procesión muy carnavalesca

La Crónica de Badajoz regala una lámina de Fermín García para celebrar su 20 aniversario

Este viernes, los lectores podrán recogerla con su periódico gratuito en los puntos habituales de reparto y en las butacas del teatro López de Ayala, coincidiendo con la final del Concurso de Murgas

Un padre acusado de tocamientos a su hija menor de edad en Badajoz: "Fue un malentendido"

La niña se acoge a su derecho a no declarar y la Junta de Extremadura, que tiene su tutela, retira la acusación. La fiscalía solicita 4 años de cárcel por agresión sexual y la defensa, la absolución

La justicia perdona una deuda de 70.500 euros a un vecino de Badajoz divorciado y con tres hijos

Solicitó préstamos en diversas entidades hasta llegar a una situación de insolvencia que le impedía afrontar sus obligaciones económicas

TEMAS

