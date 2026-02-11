Oportunidad inmobiliaria en Badajoz: piso familiar en Santa Marina por 335.000 euros

La demanda de viviendas amplias y bien ubicadas continúa marcando el ritmo del mercado residencial en Badajoz. Espacio, funcionalidad y buena conexión con los principales servicios urbanos son hoy factores decisivos para las familias. En este escenario destacan dos inmuebles con perfiles diferentes pero con un denominador común: amplitud y posibilidades en zonas consolidadas de la ciudad.

Amplitud y ubicación privilegiada en Santa Marina por 335.000 euros

Piso en Santa Marina, Badajoz / tucasa.com

En el barrio de Santa Marina-La Paz-Corte Inglés, una de las zonas más valoradas de Badajoz, se encuentra este piso de 175 metros cuadrados construidos que ha salido a la venta por 335.000 euros.

La vivienda dispone de cinco dormitorios, una configuración poco habitual en el mercado actual y especialmente atractiva para familias numerosas o para quienes necesitan espacios destinados al teletrabajo o despacho. Cuenta además con un baño completo y un aseo, un amplio salón y una cocina totalmente equipada, elementos que refuerzan su funcionalidad.

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación, con calefacción por radiadores, lo que garantiza confort durante los meses más fríos. El edificio dispone de ascensor y se ubica en un entorno consolidado, rodeado de comercios, centros educativos y servicios sanitarios, a escasos minutos del centro urbano.

Con un precio de 1.914 euros por metro cuadrado, ligeramente por encima de la media de la zona, la vivienda destaca principalmente por su tamaño y distribución, un valor añadido cada vez más escaso en el parque inmobiliario urbano.

Dúplex con terraza de 50 metros en La Picuriña por 189.000 euros

Dúplex en La Picuriña, San Roque, Badajoz. / tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en La Picuriña-San Roque-Ronda Norte, donde se ofrece un dúplex de 101 metros cuadrados construidos por 189.000 euros, tras una reciente rebaja.

Distribuido en dos plantas más una espectacular terraza, el inmueble cuenta con tres dormitorios, un baño completo y un salón luminoso. Sin embargo, el verdadero protagonista es su terraza de aproximadamente 50 metros cuadrados, un espacio exterior ideal para reuniones, ocio al aire libre o simplemente disfrutar del clima extremeño.

La vivienda dispone de plaza de garaje privada, dos trasteros, aire acondicionado frío/calor centralizado, suelos de tarima flotante y carpintería exterior con climalit. Además, el edificio cuenta con ascensor, un elemento que aporta comodidad adicional.

Su precio por metro cuadrado se sitúa en 1.871 euros, una cifra competitiva dentro del entorno, especialmente considerando los espacios exteriores y los extras incluidos.

Ambas propiedades reflejan dos perfiles distintos dentro del mercado inmobiliario de Badajoz. Mientras el piso de Santa Marina apuesta por la amplitud interior y la ubicación estratégica en una de las zonas más consolidadas de la ciudad, el dúplex de La Picuriña seduce por su gran terraza y su precio más contenido. Dos oportunidades que evidencian la diversidad de la oferta actual y que responden a necesidades diferentes, desde familias que buscan espacio hasta compradores que priorizan zonas exteriores y funcionalidad.