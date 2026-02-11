Un padre acusado de tocamientos a su hija menor de edad en Badajoz: "Fue un malentendido"

«No le he hecho nunca nada, fue un malentendido». Es lo que aseguró ayer un padre acusado de realizar tocamientos a su hija de 14 años durante una visita no supervisada en el centro de menores de la Junta de Extremadura, en el que la niña residía con cuatro de sus siete hermanos, cuya tutela había sido retirada a los progenitores (los otros dos hijos están con un familiar).

El juicio por estos hechos, que presuntamente tuvieron lugar en febrero de 2024, se celebró este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz. La menor se acogió a su derecho a no declarar y la Junta de Extremadura retiró la acusación.

Sin embargo, la fiscalía mantuvo su petición de 4 años de prisión para el acusado como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Por su parte, la defensa, en manos de Amada Vera, que desde el inicio del procedimiento ha sostenido la inocencia de su representado, solicitó que sea absuelto.

La menor era la única testigo citada a declarar en el juicio y, como se acogió a su derecho a no hacerlo, no ratificó su testimonio en fase de instrucción, cuando aseguró que su padre le había realizado tocamientos en los pechos durante una visita de los progenitores al centro de menores, en presencia de su madre y de sus cuatro hermanos.

La fiscalía da credibilidad a este relato y acusa al padre de haber realizado estos tocamientos en partes íntimas con «el ánimo de atentar contra su libertad e indemnidad sexual».

La defensa, por el contrario, sostiene que estos hechos nunca se produjeron y que lo «único» que hizo su cliente fue decir a sus hijos que iban a jugar «con unos globos». Según señaló, la situación fue malinterpretada por la menor, que temía no poder volver con sus progenitores, a quienes se había retirado su custodia por la adicción a sustancias estupefacientes del padre, y reaccionó de esta manera al creer que iba a seguir en el centro. El acusado, sin embargo, sostuvo que en esos momentos ya no consumía y que está «limpio» desde hace 3 años, cuando inició un tratamiento de rehabilitación.

Su abogada entiende que no existen pruebas que demuestren la culpabilidad de su representado. En este sentido, expuso que tras la denuncia, la orden de alejamiento que se impuso al padre no se prolongó más allá de «dos días» y que, si bien no se le permitía visitar a la niña en el centro, si podía salir con ellos. «Le decían que se fuera con sus padres a desayunar y a pasear», insistió la letrada.

Alejamiento

Además de la pena de prisión, el ministerio público solicita para el acusado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con su hija por un periodo de 10 años, así como la retirada de la patria potestad durante 4. También pide que se le imponga la medida de libertad vigilada por periodo de 6 años, una vez cumplida la pena de cárcel, y se le inhabilite para ejercer cualquier actividad o profesión que conlleve contacto con menores durante 5.

El juicio, que se celebró tras suspenderse dos veces, quedó visto para sentencia.