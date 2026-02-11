Suceso
La Policía Local evita que una persona se lance al río Guadiana en Badajoz
Se trata de una mujer de 61 años, que fue posteriormente trasladada al Hospital Universitario
Agentes de la Policía Local de Badajoz evitaron ayer que una persona se lanzara al río Guadiana desde el puente de la Autonomía.
Según han confirmado las autoridades, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando una mujer, de 61 años, intentaba arrojarse presuntamente hacia el río Guadiana. Por suerte, los agentes actuaron con rapidez y lograron impedir que la mujer se precipitara al vacío.
Tuvo que ser trasladada
Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.
