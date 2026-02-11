Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

La Policía Local evita que una persona se lance al río Guadiana en Badajoz

Se trata de una mujer de 61 años, que fue posteriormente trasladada al Hospital Universitario

Policía Local de Badajoz.

Policía Local de Badajoz. / Ayuntamiento de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Agentes de la Policía Local de Badajoz evitaron ayer que una persona se lanzara al río Guadiana desde el puente de la Autonomía.

Según han confirmado las autoridades, los hechos ocurrieron durante la noche, cuando una mujer, de 61 años, intentaba arrojarse presuntamente hacia el río Guadiana. Por suerte, los agentes actuaron con rapidez y lograron impedir que la mujer se precipitara al vacío.

Tuvo que ser trasladada

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz.

TEMAS

