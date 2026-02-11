Se reabre el acceso a Campomanes (Badajoz) y el Rivillas mantiene el nivel elevado

El alcalde de Badajoz ha informado este miércoles sobre la evolución de la situación tras el temporal en la ciudad, que ha provocado crecidas y cortes en distintos puntos del término municipal.

Según la actualización difundida en redes sociales, se ha procedido a la reapertura del acceso a Campomanes, aunque el río Rivillas mantiene el nivel de agua elevado, por lo que se recomienda extremar la precaución en las inmediaciones del cauce y en las zonas potencialmente inundables.

En relación con el arroyo Calamón, su caudal ha comenzado a descender, lo que supone una evolución favorable tras las intensas lluvias registradas. No obstante, continúa cortado el acceso a Los Lebratos como medida preventiva. La zona de la Dehesilla de Calamón permanece bajo vigilancia, aunque la situación está actualmente controlada.

Casas Aisladas de Gévora

Por su parte, el río Gévora presenta una tendencia ascendente. En principio no se han registrado incidencias, pero el ayuntamiento mantiene un seguimiento constante de su evolución, especialmente en el acceso a las Casas Aisladas de Gévora, ante la posibilidad de nuevas afecciones.

El consistorio mantiene activo el dispositivo de seguimiento de los efectos del temporal en Badajoz y pide a la ciudadanía prudencia, evitar zonas anegadas y atender en todo momento a la información oficial mientras se estabilizan los niveles de los ríos y arroyos.