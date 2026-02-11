La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz organiza una conferencia cultural presentada por Álvaro Meléndez Teodoro

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País acoge la conferencia 'Mitos, supersticiones y creencias en la Raya Luso Extremeña' este miércoles a las 19.00 horas en la sede San Juan. El evento explora las creencias, supersticiones y mitos que han formado parte del imaginario colectivo en la región fronteriza entre España y Portugal, conocida como la Raya Luso Extremeña.

Impartida por el investigador Alonso Rubio Muñoz, licenciado en historia antigua por la Universidad de Extremadura, ha estado a cargo de múltiples excavaciones arqueológicas como pueden ser la Villa romana de Pesquero (Pueblonuevo del Guadiana), la necrópolis hispano-romana de Las Tomas (Badajoz) y la Necrópolis hispano-visigoda de La Picuriña (Badajoz). La presentación del acto correrá a cargo de Álvaro Meléndez Teodoro, bibliotecario de la RSEEAP, quien destacará la importancia del estudio de las tradiciones populares y culturales en el ámbito transfronterizo.

Cultura popular

Durante la conferencia, el evento contará con la guía de un recorrido fascinante por la cultura popular que revela las raíces, influencias y particularidades de esta zona. Esta actividad está dirigida a personas interesadas en la cultura, la antropología y la historia popular, que podrán participar en esta sesión que ofrecerá una visión enriquecedora y cercana sobre las tradiciones.

Esta conferencia también podrá visualizarse en streaming o en diferido en el canal de Youtube.