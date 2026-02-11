La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz organiza una conferencia cultural presentada por Álvaro Meléndez Teodoro
El evento trata sobre mitos, supersticiones y creencias en la Raya Luso Extremeña
Álvaro Sánchez
La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País acoge la conferencia 'Mitos, supersticiones y creencias en la Raya Luso Extremeña' este miércoles a las 19.00 horas en la sede San Juan. El evento explora las creencias, supersticiones y mitos que han formado parte del imaginario colectivo en la región fronteriza entre España y Portugal, conocida como la Raya Luso Extremeña.
Impartida por el investigador Alonso Rubio Muñoz, licenciado en historia antigua por la Universidad de Extremadura, ha estado a cargo de múltiples excavaciones arqueológicas como pueden ser la Villa romana de Pesquero (Pueblonuevo del Guadiana), la necrópolis hispano-romana de Las Tomas (Badajoz) y la Necrópolis hispano-visigoda de La Picuriña (Badajoz). La presentación del acto correrá a cargo de Álvaro Meléndez Teodoro, bibliotecario de la RSEEAP, quien destacará la importancia del estudio de las tradiciones populares y culturales en el ámbito transfronterizo.
Cultura popular
Durante la conferencia, el evento contará con la guía de un recorrido fascinante por la cultura popular que revela las raíces, influencias y particularidades de esta zona. Esta actividad está dirigida a personas interesadas en la cultura, la antropología y la historia popular, que podrán participar en esta sesión que ofrecerá una visión enriquecedora y cercana sobre las tradiciones.
Esta conferencia también podrá visualizarse en streaming o en diferido en el canal de Youtube.
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
- Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes
- Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida
- Reabierto el puente de la Autonomía y autorizado el regreso de los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa