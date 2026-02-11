Carnaval de Badajoz
Yo No Salgo se queda a las puertas de entrar en la Gran Final del Comba 2026
Obtuvieron 1.514,25 puntos por parte del jurado del concurso
Los villanos de Yo No Salgo se quedan a las puertas de entrar, un año más, en la Gran Final del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba).
Obtuvieron 1.514,25 puntos en las puntuaciones del jurado oficial del concurso y se posicionaron en séptima posición sin opción a poder cantar por tercera vez en el Comba 2026.
Los semifinalistas sin pase
Los malos de las películas que esta murga pacense han presentado este año han encandilado a gran parte de la afición que apostaba por ellos como uno de los nombres de la final. Sus intentos incansables por ser buenos en su particular retiro espiritual en 'Campomales' no han bastado para que el jurado les diera el pase a la última fase.
En la octava posición del Comba han quedado los componentes de Los Rayanos. Este ramo frondoso de marihuana tampoco consiguió seducir a los miembros del jurado y consiguieron 1.483,25 puntos.
Los militares de De Turuta Madre quedaron novenos en sus maniobras en Puerta Palmas. Fueron un total de 1.469,25 disparos los que recibieron del jurado.
Pedro Sánchez no obtuvo el apoyo mayoritario en los segundos comicios a los que concurrió con Los Chungos. Concretamente recibieron 1.448,25 papeletas con su nombre.
Los Mirinda, por su parte, obtuvieron 1.405 voltios en la descarga que provocó el gran apagón.
Las Chimixurris tampoco sedujeron al jurado y quedaron en décimo segunda posición del concurso de murgas de Badajoz 2026. En concreto, el jurado oficial les ha otorgado 1.399,75 puntos en la segunda ronda. Una cifra poco relevante para estas alcaldesas que querían optar a desbancar a Ignacio Gragera.
Clasificación de las murgas semifinalistas:
- Yo No Salgo - 1.514,25
- Los Rayanos - 1.483,25
- De Turuta Madre - 1.469, 25
- Los Chungos - 1.448, 25
- Los Mirinda - 1.405
- Las Chimixurris - 1.399,75
Estos se suman a la lista de agrupaciones que no lograron pasar de ronda y que solo actuaron en las preliminares del Comba 2026:
- 'Los Escusaos' - 1.375
- 'Los Lingartos' - 1.267,25
- 'Murga de Calamonte' - 1.245,5 puntos
- 'Los Mini-folk' - 1.204
- 'La Castafiore' - 1.189,25
- 'Murguer Queen' - 1.177,75
- 'Se mace tarde' - 1.119 puntos
- 'Sa tersiao' - 1.094,5
- 'Los deskaraos' - 1.036,75
