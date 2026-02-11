La segunda semifinal del Comba 2026 eleva el nivel del concurso: "Es una final anticipada"

La segunda semifinal del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2026 arrancó con un pequeño retraso por un problema técnico en el sonido.

La incidencia se resolvió en minutos y permitió que la voz del conductor, José Luis Lorido, diera paso a una noche decisiva en el teatro López de Ayala con Yo No Salgo, Water Closet, Marwan, Las Chimixurris, De Turuta Madre y Los Camballotas sobre las tablas.

Yo No Salgo abre la batalla con villanía y crítica social

Yo No Salgo inauguró la velada con un tipo basado en villanos que prometían "convertir en alegría todas las maldades". La murga mostró mayor solidez respecto a preliminares, con letras muy críticas hacia la actualidad regional. Especial impacto tuvo su denuncia sobre la sanidad extremeña al afirmar que "El problema principal es que los que gestionan la sanidad nunca terminan bajo tierra los primeros".

Yo No Salgo en su pase de la semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

El grupo también cargó contra la política municipal y la gestión festiva, ironizando sobre la imagen de la ciudad cuando recordaron que aquí "se vive entre placeres y el que no es bueno es por que no quiere". Cerraron su actuación reafirmando su personaje con la frase "Nos retiramos por malos", dejando buenas sensaciones de cara a la final.

Water Closet reafirma su candidatura con humor cofrade

Water Closet volvió a conquistar al público con su cofradía carnavalera, manteniendo una puesta en escena muy trabajada y coreografías constantes. Su repertorio combinó humor absurdo y emoción, destacando el pasodoble dedicado a los mayores con versos como "te quiero con media lengua, que bien le sienta la terapia de su nieta".

Los Water Closet en su pase de semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

La murga no rehuyó la crítica al concejal de fiestas al señalar que "por cantar cuatro cuplés con un tipo puesto, no se confunda, usted nunca fue murguero". Su despedida, con el pegadizo "Yo paso de Carnaval", consolidó un pase que cuenta con el respaldo prácticamente unánime de la afición.

Marwan sobrecoge con su puesta en escena zombi

La agrupación Marwan volvió a destacar por su impactante caracterización de zombi y un repertorio cargado de mensaje social. Arrancaron con fuerza reivindicando la libertad personal al animar a quienes sufren limitaciones vitales con el mensaje "sal de tu jaula porque hay salida".

Marwan en su pase de semifinal del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

La agrupación veterana del Comba 2026 aprovechó su actuación para felicitar a La Crónica de Badajoz por sus 20 años de vida.

La murga también cargó contra la situación energética extremeña, denunciando que "producimos la energía de medio país" mientras la región continúa con carencias estructurales. Uno de los momentos más emotivos llegó al dirigirse al público con "Eres mi pan cuando estoy roto", generando una gran conexión con el teatro.

Las Chimixurris mantienen su sello reivindicativo

Las Chimixurris regresó con su sátira política municipal liderada por su particular alcaldesa, Soledad. Su repertorio volvió a destacar por la carga social, recordando los peligros del revisionismo histórico con la advertencia "No dejes que romantices los errores del pasado que aquí lo que falta es cultura".

Las Chimixurris aparecen con paraguas para hacer frente al temporal. / Andrés Rodríguez

También lanzaron un mensaje de apoyo al personal sanitario reclamando que "Cuidemos a quienes nos cuidan porque quizas son los que necesitan que se les siga cuidando". El grupo combinó reivindicación con humor local, manteniendo su identidad como una de las propuestas más comprometidas del concurso.

De Turuta Madre, la magia del humor callejero

De Turuta Madre regresó con su estética de soldados canis, manteniendo su estilo desenfadado y directo. La murga defendió el Carnaval frente a las críticas externas y denunció las restricciones que sufren los murgueros, recordando que cantaron incluso "con la multa de la Policía Local".

De Turuta Madre en las semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Su despedida dejó uno de los mensajes más reivindicativos de la noche al cantar: "Que yo no quiero más guerras que estamos en Carnavales", combinando fiesta y compromiso social con referencias al conflicto internacional.

Los Camballotas cierran con emoción y crítica sanitaria

Los Camballotas clausuraron la semifinal con su consulta médica carnavalera, mezclando humor con uno de los pasodobles más emotivos del certamen. La agrupación estableció un paralelismo entre la situación de una madre hospitalizada y la realidad regional al cantar "Se nos muere mi madre, se nos muere Extremadura".

Los Camballotas en la semifinales del Comba 2026. / Andrés Rodríguez

Además, reivindicaron el espíritu crítico del Carnaval denunciando la falta de autenticidad en algunas agrupaciones al preguntarse "para qué están los Carnavales". Su actuación confirmó la trayectoria sólida del grupo y su conexión con el público.

Una semifinal de gran nivel

La segunda semifinal del Comba 2026 confirmó el altísimo nivel del certamen. Las seis murgas ofrecieron repertorios completos, combinando sátira política, denuncia social y humor característico del Carnaval pacense.Incluso se escuchó en el patio de butacas entre actuaciones que "era una final adelantada" porque, exceptuando a De Turuta Madre, el resto de agrupaciones ha formado parte de las últimas finales.

Noticias relacionadas

El López de Ayala respondió con ovaciones constantes en una noche donde la igualdad y la competitividad marcaron el pulso del concurso, dejando en manos del jurado una decisión especialmente complicada.