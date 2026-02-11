Seis carreteras de la red provincial de Badajoz permanecen cerradas por las intensas lluvias

Seis carreteras de la red provincial de Badajoz permanecen cerradas debido a las fuertes precipitaciones registradas en la provincia durante las últimas jornadas.

En concreto, la BA-138, que une Talarrubias con Herrera del Duque, presenta un desprendimiento de talud que ocupa la calzada entre los puntos kilométricos 3 +00 y 12 +00, lo que ha obligado a cerrar este tramo de forma preventiva.

Por su parte, la BA-026, que conecta Barcarrota con Valverde de Leganés presenta saltos de agua en los kilómetros 1 +200 y 7 +000, situación que imposibilita la circulación por esta vía. También la BA-049, en el ramal que va desde Castiblanco hacía Alía desde la N+502, entre los kilómetros 4+000 y 5+000.

Asimismo, la BA-142, que discurre desde Valdetorres hasta la EX-105, incluyendo el tramo que lleva a Yelbes y el que conecta esta localidad con la EX-206. De la misma forma la BA-162, en el tramo que une Valdivia con Entrerío, y la BA-074, que conecta Granja de Torrehermosa con la Aldea de Cuenca, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Continúan los trabajos

La brigada de mantenimiento de carreteras de la Diputación continúa trabajando de forma "ininterrumpida" sobre el terreno para restablecer lo antes posible la normalidad. Además, se ha habilitado para los alcaldes de la provincia el correo electrónico serviciocarreteras@dip-badajoz.es y el teléfono 924 212 426, a fin de canalizar cualquier aviso o comunicación.