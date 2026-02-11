Visita guiada sobre la ciudad de Badajoz de los años 50 este miércoles

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (RSEEAP) ha programado para hoy a las 11.00 horas una visita guiada de la exposición ‘Testigos de una época’, que trata sobre la ciudad de Badajoz en los años cincuenta, siendo un período de transformación para la ciudad.

Documentos de los años 50

La exposición se nutre de documentos originales y material bibliográfico procedente de los archivos que custodia la RSEEAP, ofreciendo una visión de aquellos años.

La visita guiada permitirá a los asistentes conocer con detalle los contenidos de la exposición y ver el trabajo de conservación. La actividad es libre con entrada gratuita hasta completar el aforo y tendrá lugar en la sede de Hernán Cortés.