Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Patrimonio y memoria

Visita guiada sobre la ciudad de Badajoz de los años 50 este miércoles

La exposición está organizada por la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País

Cartel para Exposicion de Arte Minimalista

Cartel para Exposicion de Arte Minimalista / La RSEEAP

Carlos Folgado

Badajoz

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (RSEEAP) ha programado para hoy a las 11.00 horas una visita guiada de la exposición ‘Testigos de una época’, que trata sobre la ciudad de Badajoz en los años cincuenta, siendo un período de transformación para la ciudad.

Documentos de los años 50

La exposición se nutre de documentos originales y material bibliográfico procedente de los archivos que custodia la RSEEAP, ofreciendo una visión de aquellos años.

Noticias relacionadas

La visita guiada permitirá a los asistentes conocer con detalle los contenidos de la exposición y ver el trabajo de conservación. La actividad es libre con entrada gratuita hasta completar el aforo y tendrá lugar en la sede de Hernán Cortés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
  2. Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
  3. Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
  4. El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
  5. Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
  6. Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes
  7. Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida
  8. Reabierto el puente de la Autonomía y autorizado el regreso de los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa

Don Carnal e Iglesia, una relación muy fructífera en el Concurso de Murgas de Badajoz

Don Carnal e Iglesia, una relación muy fructífera en el Concurso de Murgas de Badajoz

Un padre acusado de tocamientos a su hija menor de edad en Badajoz: "Fue un malentendido"

Un padre acusado de tocamientos a su hija menor de edad en Badajoz: "Fue un malentendido"

La justicia perdona una deuda de 70.500 euros a un vecino de Badajoz divorciado y con tres hijos

La justicia perdona una deuda de 70.500 euros a un vecino de Badajoz divorciado y con tres hijos

La Crónica de Badajoz regala una lámina de Fermín García para celebrar su 20 aniversario

La Crónica de Badajoz regala una lámina de Fermín García para celebrar su 20 aniversario

Visita guiada sobre la ciudad de Badajoz de los años 50 este miércoles

Visita guiada sobre la ciudad de Badajoz de los años 50 este miércoles

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el pleno para ratificar a los senadores autonómicos

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves el pleno para ratificar a los senadores autonómicos

La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya

La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya

ASPACE celebra el Día Mundial de la Radio en Badajoz

ASPACE celebra el Día Mundial de la Radio en Badajoz
Tracking Pixel Contents