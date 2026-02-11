Los Water Closet sobre el entierro de San Roque: "Solo hemos ofrecido la sardina por si la quieren"

La murga de Los Water Closet han ofrecido su sardina a la Asociación de Vecinos de San Roque. Durante la actuación de la noche del martes en la fase de semifinales propusieron llevar el pez que les acompaña este año en el escenario del Teatro López de Ayala hasta la avenida de Ricardo Carapeto. Esta iniciativa de la agrupación surge por la decisión de no enterrar la sardina el martes de Carnaval debido a la falta de presupuesto de la asociación vecinal.

"Se está malinterpretando de que vamos a llevar nuestra sardina, pero solo la hemos ofrecido si ellos quieren, aunque nos da la sensación de que no", ha comentado Marcos Flores. El integrante de la murga ha resaltado que dejan la sardina a disposición de la asociación para hacer el entierro: "Si ellos quieren la pueden usar". No tiene constancia de que los vecinos de San Roque se haya puesto en contacto con ellos, pero ha querido aclarar que Los Water Closet no quieren interferir en la protesta que tengan con el ayuntamiento. "Nosotros lo hemos hecho de buena fe, no ha sido para perjudicarlos".

La sardina que este grupo ha querido regalar para el tradicional entierro del martes es la misma que han subido en lo alto estos días al escenario de Semana Santa que han creado con la Cofradía del Santo Entierro de Espinas, Escamas y Papelillos Señora de la Turuta con Resurrección en Febrero. El pez está hecho de poliespán y tiene 2,5 metros de largo y uno de alto. este grupo ha creado la Cofradía del Santo Entierro de Espinas, Escamas y Papelillos Señora de la Turuta con Resurrección en Febrero.

Este diario ha intentado contactar con la Asociación de Vecinos de San Roque para recoger su opinión frente al ofrecimiento de la murga de llevar la sardina, pero aún no se ha obtenido respueta alguna. Hace unos días el presidente lamentaba que no se pudiera hacer la quema de la sardina por la falta de dinero. Contó que el presupuesto para llevar a cabo el arreglo del pez y todo lo que el desfile conlleva cuesta unos 1.000 euros aproximadamente.

Además de costear el arreglo y la decoración, que son en torno a los 450 euros, se precisarían cinco lloronas que hicieran el recorrido (350 euros) y al grupo contratado de Cáceres (300 euros). También debían contar para cubrir cualquier imprevisto. Por otro lado, la asociación esperaba una subvención anual de casi 8.000 euros para el funcionamiento de las actividades y solo han recibido 2.400.

El ayuntamiento desconocía la intención de no sacar la sardina. Pero, a pesar de que no se realice la quema, sí se mantiene la fiesta, el desayuno y el reparto de este pescado.