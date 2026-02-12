‘4 Miradas’, arte africano en el Hospital Centro Vivo
El hospital centro vivo organiza una exposición sobre el arte africano
Álvaro Sánchez
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge desde esta tarde la exposición ‘4 miradas. Colección Pi Fernandino. Arte Africano’, una muestra curatorial sobre la riqueza y diversidad del arte africano basada en los fondos de la Colección Pi Fernandino.
Iniciativa impulsada por Caja Extremadura y Caja Almendralejo
Se trata de una iniciativa de ‘Proyecto Extremadura’, de las Fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejo, para impulsar el desarrollo cultural y social de la región. La Colección Pi Fernandino destaca por su enfoque en arte contemporáneo africano y ha colaborado en exposiciones previas con artistas como Phumulani Ntuli, de Sudáfrica. Antes de la inauguración, habrá una mesa redonda (18.00 horas) en la que intervendrán los coleccionistas y comisarios de la muestra.
